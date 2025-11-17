被困在角色裡出不來！卡卡拍《一個巨星的誕生》瀕臨崩潰、湯姆霍蘭德演《擁擠的房間》陷入低潮息影、佛蘿倫絲普伊完成《仲夏魘》歷經半年憂鬱
卡卡靠藥物撐過《一個巨星的誕生》造成的身心崩潰！
湯姆霍蘭德演《擁擠的房間》期間一度想把頭髮剃光！
「黑寡婦」普伊拍《仲夏魘》後長達半年深陷憂鬱情緒！
【文／千尋少女】好萊塢演員為角色全心投入並非新鮮事，但近年越來越多明星坦言，逼近極限的演出方式對心理健康造成巨大反噬。從女神卡卡（Lady Gaga）在《一個巨星的誕生》期間瀕臨精神崩潰、湯姆霍蘭德（Tom Holland）拍完《擁擠的房間》後陷入低潮而暫別演藝圈，到佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）因《仲夏魘》深陷長達半年的憂鬱，三人不約而同揭示了入戲太深所帶來的「角色後遺症」。
女神卡卡在最新一期《滾石》雜誌專訪中坦承，她在拍攝《一個巨星的誕生》及隨後進行「Joanne」世界巡迴演唱會期間，心理健康急劇惡化，並透露當時依靠精神科藥物 「鋰鹽」度過難關。
卡卡回憶，妹妹曾對她說：「我再也看不到我的姊姊了」，這句話點醒了她，促使她取消巡演，甚至一度住進精神科醫院接受治療，「我完全崩潰了，真的很可怕。有一段時間，我以為自己好不起來了……我覺得自己能活下來很幸運，這聽起來或許戲劇化，但我們都知道後果可能多嚴重。」
在事業巔峰期，卡卡馬不停蹄地工作。她將心理健康的恢復，歸功於與未婚夫邁克爾波蘭斯基（Michael Polansky）的關係。她認為：「與一個真正關心自己的人相愛，對人生影響非常大。」這份支持也幫助她度過《小丑：雙重瘋狂》負評與票房失利的雙重打擊。卡卡將這些負能量轉化為音樂創作養分，全注入第八章專輯《Mayhem》與〈Disease〉音樂錄影帶中，最終重返流行樂壇巔峰。
無獨有偶，以陽光形象深植人心的湯姆霍蘭德向，也經歷了類似的身心煎熬。從《蜘蛛人》到《秘境探險》一路挑戰高強度動作戲，卻在主演並監製心理驚悚影集《擁擠的房間》時，經歷前所未有的心理挑戰。他在劇中飾演一位童年破碎、深受創傷的孤僻少年，因捲入槍擊案被捕。
霍蘭德坦言，長達九個月、130天的密集拍攝讓他身心俱疲，「我對動作片的身體挑戰並不陌生，但這次的心理層面真的擊垮了我。」殺青後，他花了很長時間才回歸現實生活。他更透露，拍攝期間某天在家經歷情緒崩潰，「我當時想『我要剃光頭，必須這樣才能擺脫這個角色。』」
最後，霍蘭德因心理健康問題，在完成《擁擠的房間》後暫別演藝圈一年。然而，這次經歷也促使他正視自身心理狀態，開始戒酒，並學會辨識壓力的來源，例如社群媒體。他希望透過這部影集，讓觀眾對心理健康議題有更多的尊重與理解。
同樣在漫威宇宙中飾演「黑寡婦」的佛蘿倫絲普伊，近日在《The Louis Theroux Podcast》節目中，再度談起拍攝《仲夏魘》時的崩潰經歷。在這部由《宿怨》名導艾瑞艾斯特（Ari Aster）執導的驚悚片中，普伊飾演一位經歷姊姊和父母自殺身亡而患上憂鬱症的女大學生。
為了完美演繹角色心中的極度悲傷與崩潰，普伊不惜在心中重演整個創傷過程。她形容拍攝如同「把自己推入地獄」，從想像兄弟姐妹去世開始，到想像棺材，最後感覺自己正在參加全家人的葬禮。這導致她在殺青後陷入長達六個月的憂鬱。雖然她強調這些情緒是自己所引發，與導演無關，但這段經歷讓她堅定不再接演類似角色：「我不能再那樣折磨自己了！」
三位在商業大片與藝術作品中皆發光發熱的好萊塢明星，不約而同地在角色中將自己推向極限，又在鏡頭外努力重建生活。他們的故事為業界敲響警鐘：角色固然能成就演員，但其背後的陰影，也可能留下難以想像的代價。在追求藝術極致的同時，如何守護演員的心理健康，也是不容忽視的重要課題。
