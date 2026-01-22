被困阿布達比夫婦遭轟「謝藍不謝綠」？柳采葳起底2事揭綠營邏輯

立法院長韓國瑜與立委張嘉郡日前於立院接見滯留阿布達比返台的雲林陳姓夫婦，未料當事人卻遭未第一時間感謝民進黨立委劉建國而遭「網暴」，民進黨立委鍾佳濱更痛批藍營「收割政治紅利」。國民黨台北市議員柳采葳則提及2往事，諷刺民進黨過去都是陷入「搶功」的邏輯。

柳采葳今（22）日在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，此事能看出民進黨陷入搶攻的邏輯，「只有民進黨可以，國民黨什麼都不行」的情形；柳認為，劉建國應該不知道鍾佳濱要幫他搞這齣戲，因其個性不是會想要去爭取表揚狀的人。

柳采葳進一步表示，民進黨一直以來都愛「搶功」，並列舉2例，首先是在疫情期間，有一批台人滯留在大陸，當時陸委會說中央政府無法跟大陸溝通協調，事情便擺在那邊，最後是由時任立委曾銘宗組成專案小組跟大陸溝通協調，包機把這批人帶回來，最後中央還邀功；另外，2022年柬埔寨詐騙橫行，很多受騙年輕人到柬埔寨後想回來，因此求助外交部，最終是靠洪孟楷、吳斯懷以及鄭正鈐等人親自飛往柬埔寨把人救出來，而外交部事後卻說是他們居中協調，藍委才有辦法去柬埔寨。

柳采葳諷刺表示，很多事情要做了才有辦法解決，但從上述兩例可看出民進黨永遠出一張嘴、兩手一攤，等國民黨成功把人帶回來後才說有居中協調，若作秀這麼容易，民進黨怎麼不作秀呢？柳強調，這絕對不會是民進黨第一次這樣做，過去民進黨邏輯都是愛搶功。

