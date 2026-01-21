被困阿布達比夫婦「謝藍不謝綠」？羅智強酸民進黨太小氣：不感謝就要翻臉？

一對雲林陳姓夫妻去年在阿布達比國際機場，因被當地系統誤認為通緝犯遭拘捕，日前獲釋返抵台灣後，前往立院拜會立法院長韓國瑜與藍委張嘉郡感謝協助。不過國民黨立委羅智強說，陳先生一家因沒有感謝民進黨立委劉建國，就被網路追殺，「民代有沒有被感謝很重要嗎？民進黨也太小氣」​



羅智強在臉書發文表示，本來這是一件有好結果的事情，但陳先生一家跟韓國瑜及張嘉郡，卻在感謝新聞曝光後遭到各種網路攻擊，民進黨的立委批評韓、張「收割」，網路上各種貼文則「網暴」當事人不知感恩。

​羅智強說，民進黨前立委賴品妤的母親、媒體人吳如萍發文，不滿當事人明明一開始是找民進黨立委劉建國協助，卻在事後感謝藍營。吳如萍文章諷刺陳先生「當事人有差別心，老是感謝不同黨派的民代」、「不厚道」，民進黨立委鍾佳濱更發新聞稿，怒批藍營「收割政治紅利」。

​​羅智強表示，民眾找民代表達感謝，當然出於自己的意識及選擇，「難道國民黨可以把他們綁架來立院、畫押感謝狀？又難道不感謝民進黨的立委，民進黨就要翻臉？就要網路追殺當事人？」

​羅智強稱，據他了解，事發當時，家住斗六的陳先生友人確實有向劉建國陳情，劉也有聯繫外交部長林佳龍，但後來就沒了下文，心急如焚的家屬展開自救，把事件經過發布在PTT上，也有人找上韓國瑜協助，韓交由張嘉郡協助，要外交部積極展開救援行動。

​​羅智強說，說實在的，人能救到、國家沒有辜負人民就好，「到底民代有沒有被感謝，很重要嗎？而當事人與家屬想感謝誰就感謝誰，又跟黨派有何關係？我相信這段過程的人情冷暖，當事人與家屬一定最清楚，為何事事都要扯上『非我黨派、其心必異』？」

