被國台辦列為「台獨頑固份子」 劉世芳強硬反擊：捍衛國家主權立場不會變

中國國台辦今（7）日宣布，將台灣內政部長劉世芳與教育部長鄭英耀列為台獨頑固份子，將依法實施懲戒。而被列為台獨頑固份子之一的劉世芳則說，「捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣」。

針對劉世芳的部份，國台辦發言人陳斌華今天說她大肆打壓支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，迫害在台中配，極力給兩岸人員往來設置障礙，封堵兩岸交流溝通。

陳斌華還說，中方將會禁止劉世芳與其家屬進入中國、香港、澳們，還會限制其關聯機構與中方有關組織、個人進行合作，「會依法終身追究」。陸委會稍早則反擊，中共當局此舉嚴重破壞兩岸關係，不僅無法達到威懾效果，更將引發台灣人民的強烈憤慨與反感。

對於被國台辦宣布列入「台獨頑固分子」清單，劉世芳回應，「捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣」。

