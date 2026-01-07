被國台辦列「台獨頑固分子」 鄭英耀：持續推動愛國教育守護民主

教育部長鄭英耀。吳尚軒攝。



中國國台辦今（1/7）日宣布，將我國教育部長鄭英耀列入所謂「台獨頑固分子」清單並實施制裁。對此，鄭英耀下午透過媒體群組回應表示，教育部將持續堅守《教育基本法》的精神，推動愛國教育，守護台灣的民主自由。

國台辦今日於例行記者會中指稱，鄭英耀「鼓吹謀獨挑釁言論、組織編纂台獨教材、阻撓兩岸教育交流合作」，因此將其列入「台獨頑固分子」名單，並宣布多項制裁措施，包括禁止鄭英耀本人及其家屬進入中國大陸、香港與澳門，限制其關聯機構與大陸相關組織、個人進行合作，同時宣稱不允許其關聯企業與金主在大陸謀利，並將依法採取「終身追責」等其他懲治措施。

對此，鄭英耀回應指出，《教育基本法》明定人民是教育權的主體，教育的目的在於培養具備健全人格、民主素養、法治觀念、愛國教育、尊重人權，同時具有國家意識與國際視野的現代公民。他強調，在教育現場與人才培育工作上，教育部將持續依循《教育基本法》精神，推動愛國教育，並堅定守護台灣的民主與自由。

此外，國台辦同日也宣布，將內政部長劉世芳及高等檢察署檢察官陳舒怡一併列入相關名單。國台辦發言人陳斌華於記者會中表示，相關人士行為引發不滿，並聲稱接獲民眾舉報，要求進行懲處。

