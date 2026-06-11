被國台辦批自抬身價！ 沈伯洋還自嗨：天才小釣手

民進黨台北市長參選人沈伯洋拋出雙城論壇應該升格為首都對首都，他不排斥赴大陸，他想前往北京。國台辦10日批沈伯洋言論是台獨頑固分子「自抬身價，譁眾取寵，不值一評」。沈伯洋對此自稱「天才小釣手」。

民進黨台北市長參選人沈伯洋資料照。（圖／中天新聞）

國台辦發言人張晗10日主持例行記者會，針對媒體提問：「民進黨的台北市長參選人沈伯洋接受媒體專訪的時候說，雙城論壇舉辦至今沒什麼效益，如果他當上市長，絕對會找出具體的效益來辦論壇，他又提到說他不排斥赴陸交流，更提及最想拜會的城市是北京，說北市身為首都，對接也應該是首都，請問國台辦的評論？是否歡迎沈伯洋的到訪？」張晗表示：「沈伯洋是清單在列的台獨頑固分子，是破壞兩岸同胞交流往來、親情福祉的害群之馬，其不斷宣揚分裂主張，包藏台獨禍心，自抬身價，譁眾取寵，不值一評。」

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國台辦發言人 張晗10日主持例行記者會。 （圖／中天新聞）

沈伯洋今（11）日接受媒體訪問，針對國台辦的批評回應：「這個呢，我個人非常的開心，因為呢，大家可以來叫我天才小釣手。就是呢，我才剛講說這個首都的論壇，國台辦馬上演了一次我講的有政治前提的交流。…你看我一提首都交流，他馬上說你是要分裂國家、我們的管轄權及於你啊，你這個可能以後我們要通緝的對象啊，你要接受這個政治前提，你才能跟他交流…當你預設政治前提的交流，它就是一個不對等、而且沒有效益的交流。」

民進黨台北市長參選人沈伯洋資料照。（圖／中天新聞）

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