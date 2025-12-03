被國台辦批「沒出息」 王世堅自嘲回應了

綠委王世堅被國台辦批「沒出息」 。（曾薏蘋攝）

民進黨立委王世堅日前遭造假影片指他去大陸，王反批，要去要用台灣護照，國台辦發言人張晗今反嗆王「沒出息」。被問到國台辦這個動作，是否助長他選台北市長聲量？王室表示，「我絕對不敢這麼奢想」；至於被罵「沒出息」，他自嘲，這一個月被稱《沒出息》其實也習慣了啦。

王世堅質詢金句「從從容容」、「游刃有餘」被改編成歌曲《沒出息》在中國爆紅，但網路上卻流傳AI假影片，編造他赴中假象，王則說，去的話，除非用台灣護照，今卻遭國台辦反罵「沒出息」。

王世堅今受訪說，「真眼說瞎話」，「沒出息」這首歌，是原本兩岸巧妙尋找彼此共同的人生感觸，本來好事一樁，為兩岸人民在苦悶生活中有點小樂趣、小詼諧、小反思，本來是好事，跟官方沒關係，「我們政府沒提任何事，他們要特別敏感這件事，很莫名其妙」。

王指出，是對岸用捏造新聞畫面用AI造假，說他悄悄去中國，只要了解他的人都很清楚，他的政治理念主張，國家間平等往來，中華人民共和國人民可以持護照來台灣，同樣台灣是不是持護照就可以去中國？這樣才對嘛，偏偏對台灣特別要求用台胞證，這是他無法完全接受，因為沒有對等。

他說，幾十年來有那麼多同胞必須持台胞證到中國工作、投資，是不得不的，但這是個人選擇，但他說的是自己看法，不平等就不去，「我不只沒去中國，30幾年我也沒去美國，拿簽證還問東問西，好像怕我們去會跳機」。

他說，日本對台灣好，平等對待200多個國家，大家最喜歡去的觀光地，日本是首選，「國台辦罵我沒出息，莫名其妙睜眼說瞎話，反正這一個月來，說我『沒出息』也習慣了」。

被問到國台辦這次事件，會不會反而對選北市長聲量、氣勢更旺？他說，絕對不敢這麼奢想，現在立法院工作做到愉快，感謝支持他的民眾，讓他回到立法院，一生最大光榮，所以他把立法院視為參選政治最後一戰，但是黨提任何一名，自己一定盡全力幫忙他

有人點名應派國民女婿羅一鈞選北市長？他說，應該也是適合人選吧，但不太了解他，但只要是好人選，黨都會考慮，認為黨的評估是對的，最強人選出來，鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜等。

