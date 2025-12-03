被國台辦指「作秀沒出息」 王世堅轟：睜眼說瞎話

遭國台辦罵「沒出息」，王世堅反擊，莫名其妙、睜眼說瞎話。（圖：王世堅臉書）

民進黨立委王世堅質詢金句「從從容容」、「游刃有餘」被改編成歌曲《沒出息》在中國大陸爆紅，王世堅說不會接受持台胞證赴中國，被大陸國台辦批評自相矛盾的作秀真是「沒出息」。對此，王世堅今天（3日）直批，國台辦莫名其妙、睜眼說瞎話，國與國之間本來就應該平等往來。

網路上最近流傳AI假影片，編造王世堅赴中假象，王世堅日前說，他會是最後一個踏上中國的台灣人，並主張應持中華民國護照赴中國，而非台胞證。對此，大陸國台辦發言人張晗今天指出，記者提到的「這個人」，一邊靠著《沒出息》的改編熱度在網路上賺眼球，一邊又大放厥詞刷存在，這種自相矛盾的作秀真是「沒出息」。

對此，王世堅今天下午出席民進黨中常會前受訪表示，國台辦睜眼說瞎話。「沒出息」這首歌本來是兩岸民眾之間，很巧妙地找到彼此共同的人生感觸，兩岸人民在苦悶的生活工作中有一點小樂趣、小詼諧及小反思。這本來是好事一樁，跟官方沒有任何關係，台灣政府沒有提半個字，國台辦為什麼特別敏感，莫名其妙。

王世堅還說，自己無法接受台灣人申請台胞證去中國，如果有一天中共看清這一點，願意開放讓中國人持中國護照來台灣，台灣人持中華民國護照去中國，才有可能考慮過去，如果現在要用他無法接受的方式，完全不可能。他更承諾，「我王世堅會是最後一個踏上中國的台灣人。」

王世堅直言，他不只不去中國，連美國都不去，因為去美國都拿簽證，他們海關還問東問西，好像怕台灣人去那邊跳機，因此30年來都沒去，反觀日本對台灣以禮相待，所以也是全世界大家喜歡去的觀光地。