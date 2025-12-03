被國台辦指「沒出息」 王世堅反擊：睜眼說瞎話

（中央社記者葉素萍台北3日電）民進黨立委王世堅質詢金句「沒出息」改編歌曲在對岸爆紅，王世堅說不會接受持台胞證赴中國，被中國國台辦批評「自相矛盾的作秀，沒出息」。王世堅今天回應，國台辦莫名其妙、睜眼說瞎話，國與國之間本來就應該平等往來。

王世堅下午出席民進黨中常會前受訪表示，國台辦睜眼說瞎話。「沒出息」這首歌本來是兩岸民眾之間，很巧妙地找到彼此共同的人生感觸，兩岸人民在苦悶的生活工作中有一點小樂趣、小詼諧及小反思。這本來是好事一樁，跟官方沒有任何關係，台灣政府沒有提半個字，國台辦為什麼特別敏感，莫名其妙。

王世堅說，對岸先用AI捏造新聞畫面，說他悄悄去中國訪問，「那些根本是造假的」，大家都很清楚他的理念、政治主張。朋友或是國與國之間，大家都要平等往來。中華人民共和國的人民持他們的護照來台灣，同樣的，台灣人民也應該持護照去中國大陸才對，偏偏中國特別要求使用台胞證，他對這一點完全沒辦法接受。

王世堅表示，他不只沒去中國，甚至連美國都30年沒去，「因為他們對我們不平等」。（編輯：萬淑彰）1141203