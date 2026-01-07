即時中心／林韋慈報導

原籍中國的日本參議員石平昨（6）日抵達台灣，並公開稱台灣為獨立國家。對此，中國國台辦發言人陳斌華今（7）日回應稱其為「宵小之輩胡言亂語，不值一評」。石平今日也再度出面受訪，回應國台辦說法。

石平目前已遭中國制裁、無法入境。他表示，此行特別來到台灣，就是要親自證明「台灣就是一個獨立的國家」。針對國台辦以「宵小之輩」形容他，石平直言，中共無法正面回應問題，只能以人身攻擊與謾罵回應，「非常可笑，也十分低級」。

他指出，中共政權建立在謊言之上，一旦面對事實就只能逃避，這也反過來暴露其「台灣是中國一部分」的論述根本站不住腳。他強調，自己能夠進入台灣、也就是進入中華民國，而中國卻禁止他入境，正好說明「中華民國與中華人民共和國是完全不同的兩個國家，台灣根本不是中國的一部分」。

石平表示，如果中共的說法站得住腳，就應該堂堂正正提出反駁，而不是用謾罵來轉移焦點；不敢反駁，正顯示中共自己也清楚其論述無法成立。他批評，中共無法正視現實，講道理講不過就選擇不回答，只剩下人身攻擊，說明中共知道他自己的說法是胡說八道。

原文出處：快新聞／被國台辦罵「宵小之輩」 石平直言：中共很低級

