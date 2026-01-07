被國台辦罵「胡言亂語」 石平反嗆「可笑」：道理講不過就喊不理你！低級

日本參議員石平近期訪台。（鏡報姜永年攝）

被中國制裁且禁止入境的日本參議員石平近期訪台，他也表示，「來到這裡就是要告訴世界，台灣就是一個獨立的國家」，而中國國台辦發言人陳斌華今（7）日則稱，「宵小之輩胡言亂語，不值一評」。對此，石平反擊，「講道理講不過就說不理你了，非常低級」。

對於國台辦的批評，石平說，這種的就不是在回答問題，是在對自己人身攻擊，「他罵不罵我無所謂，但實際上他是不敢正面回答這個問題」，他沒辦法回答，因為自己提出的是符合事實、邏輯的。

廣告 廣告

石平表示，中國禁止自己入境，但卻能進入台灣國境，那就代表台灣跟中國是不同的國家，不是中國的一部分，「中國沒辦法回答我這個問題，沒辦法否認」，所以就只能用個人的謾罵來逃避問題，「我覺得很可笑，也暴露了他們的虛弱」。

石平反擊，中共不能正視現實，「講道理講不過就說不理你了，非常低級」。他也說，中共政權建立在謊言之上，一但遇到真實就只能逃跑，充分暴露中共所謂「台灣是中國一部分」理論根本站不住腳，如果站得住腳就應該堂堂正正的反駁自己，不敢反駁，就說明中共知道他自己的說法是胡說八道，「我就是這樣看他們的」。

更多鏡週刊報導

遭中國制裁卻成功入境台灣！ 石平嗨喊：告訴世界「台灣是獨立國家」

石平不甩制裁仍入境！喊「台灣是獨立國家」 中外交部氣炸急喊：下一題

國台辦將劉世芳、鄭英耀列「台獨頑固份子」 陸委會揭目的反擊：無效的拙劣伎倆