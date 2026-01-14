被國民黨停權3年變1年！蕭敬嚴喊「問心無愧」 處分內幕曝光

政治中心／陳慈鈴報導

國民黨前發言人蕭敬嚴（圖）遭處分停權1年，已於2025年12月2日期滿。(圖/翻攝自蕭敬嚴臉書)

國民黨前發言人蕭敬嚴於去年（2025）遭檢舉，在政論節目詆毀國民黨，考紀會原本決議對他停權3年，蕭敬嚴不服申訴後，改為停權1年，直至2025年12月2日期滿。對此，蕭敬嚴今（14）日表示，雖然不是最滿意的結果，但我仍誠心接受。

蕭敬嚴於臉書表示，在上個月，終於收到黨部通知，告知我的黨紀處分案從停權3年改為1年，自2024年12月3日到2025年12月2日結束。雖然不是最滿意的結果，但我仍誠心接受。

廣告 廣告

蕭敬嚴說，一直以來，我對政治、對社會、以及對黨的關心及發展，都是以愛為出發點。面對公共議題，我願意直言不諱；面對組織內部的問題，也選擇理性檢討。尤其是當看到栽培我的黨有時不是那麼的完善，總是會覺得心痛。自然就如同我們許多支持者一樣，產生恨鐵不成鋼、愛之深責之切的心情。這也成為了我被黨紀處分的原因。

「我問心無愧，但總有遺憾。」蕭敬嚴表示，當初會選擇申訴，是因為處分的程序未臻完善，令我感動也感恩的是，依黨規做出的制度救濟有了正面回應，證明我對國民黨的忠誠跟熱愛是正確的！我在媒體對綠營犯錯一直是不假辭色嚴厲批判，即使考紀委員認為我對於黨內事務評論不夠審慎，最後還是保留停權一年的處分，我也甘之如飴。

蕭敬嚴直言，因為，依理而行，進退才踏實，但我更學會了內外有別，處事需有方圓。這一年多來，我尊重黨內程序、相信制度，也做好面對各種結果的準備，平靜以對，最終結果出爐，證明原始處分確有需要修正之處，這將是我自己未來號召青年入黨最好的例證：中國國民黨是值得信任的好政黨。

蕭敬嚴還說，我要誠摯感謝黨中央各位主管、中常會、中央考紀會、新北市考紀會及所有參與審議的考紀委員，秉持不偏不倚的態度，審慎還原事實，讓事情回到制度與公道之上。對於最後的裁定結果，我完全尊重，也欣然接受。

蕭敬嚴強調，「言所當言，為所當為」、「說該說的，做該做的」一直都是我參與政治的重要信念。過去如此；現在如此；未來也會如此。我會持續秉持對的信念來為民服務、為民喉舌，不會改變我的初衷，會堅持做對的事、走對的路、用對的方式說對的話。

蕭敬嚴也感謝黨部接受申訴，也感謝考紀委員們做出合適的調整決定。讓一個愛黨、希望國民黨好的年輕人，能夠持續在隊伍中跟大家一起努力。我會繼續心存正念，直道而行。國民黨，加油！

蕭敬嚴坦言，這段歷程，對我而言是一場學習，也是一份成長。對黨的忠誠、對長期栽培的感恩，始終沒有改變。未來，我仍會秉持負責任的態度，堅持發言人該有的精神——有話直說、勇敢前行，與大家一起為臺灣努力、為臺灣向前。最後他說，謝謝所有關心、支持與提醒我的朋友。蕭敬嚴會繼續努力！

更多三立新聞網報導

邱明玉狠酸：館長在台灣經營全數慘賠，永利還投資？政治目的不要太明顯

外送員專法「承攬還是雇傭」陷兩難？林楚茵提民進黨版本：四方皆贏

中國介選？鄭麗文當選震撼藍營！鍾年晃直言：國民黨將深陷統戰危機

藍白合成焦點！蕭敬嚴直言：黃國昌雖是雙面人，但比柯文哲更好「處理」

