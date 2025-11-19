被國民黨停職 中常委何鷹鹭申訴喊不服處分、參選到底

國民黨中常委何鷹鹭。(記者林欣漢攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨中常委何鷹鹭近日穿著印有毛澤東頭像的衣服拍抖音影片，並高調主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」，昨天被國民黨考紀會宣布違紀停職處分，何鷹鹭今日赴國民黨中央提出申訴，經中常會審議通過，回考紀會再議，但申訴階段仍處於「停止黨職」狀態。何鷹鹭受訪強調不服處分，她還是會繼續參選中央委員、中常委。

國民黨考紀會主委張雅屏表示，何常委依照黨員黨紀處分規程規定提出申訴，經中常會審議通過，回考紀會再議。因停職處分涉及中央委員參選權，而影響黨權，故申訴階段停止黨職處分。

何鷹鹭受訪坦承，她有講「支持兩岸統一」、「早日回到祖國懷抱」，因為兩岸本來就是一家人，要團結、和平相處，並不是她希望中國用武力打台灣。她是沒有講清楚，因為她受的教育是「祖國」的，「我雖然是中華民國的合法公民，但我不能拋棄、不熱愛『祖國』，我希望的是兩岸一家親、兩岸和平，希望兩岸沒有戰爭，和平相處。為什麼限制我不能說話，我今天有威脅到台灣、威脅到人民的安全嗎？」

何鷹鹭也說，她是穿著毛澤東的衣服沒錯，但他已經走了多少年了，毛澤東和孫中山都是為人民服務，她也把這個理念拿來用在服務人民有錯嗎？而對於罵馬英九沒有用，何鷹鹭說，「我是開玩笑，但這也是事實。這不是重點，沒有惡意，只是玩笑話。」

對於被處分停職而不能參選？何鷹鹭表示，如果不能參選就會開除她，但開除黨籍就違反「國法」了。何鷹鹭強調，總之對她的處分她是不服的，她認為自己沒有違反黨紀，兩岸文化不一樣，她一定還要參選中央委員、中常委，要繼續為在台40萬陸配發聲、為姊妹爭取權利。

