被國軍AAV7裝甲車救災「輾壞」 車主現身拖走：難過

國軍立刻派出裝甲車救援，過程中卻意外輾過兩輛民眾的拋錨車。（圖／東森新聞）





11號晚間蘇澳鎮淹水高度，一度還高達一層樓高，國軍立刻派出裝甲車救援，協助民眾撤離，過程中卻意外輾過兩輛民眾的拋錨車。其中一位車主到場準備把車移走，表示面對災情的影響，真的很難過。

民眾vs.記者：「一定很難過的啊，（家裡都還好嗎？）就不好不好。」

車主滿腹委屈無奈，自己的愛車前一晚被國軍救援的裝甲車給輾過，也只能說人平安就好，救災救人最重要。

車主被壓壞的休旅車，車尾擋風玻璃破裂，車體嚴重扭曲變形，車頭引擎蓋翹起，整輛車泡水整晚，已經拋錨無法行駛，只好請拖吊業者把車移走。車輛被吊車吊起來後，可以看到整個車頭後方有非常大一片凹陷，而且整個玻璃都已經碎裂，有嚴重變形情況。

廣告 廣告

宜蘭蘇澳鎮11號晚間超大豪雨，一度淹水高達一層樓高，水勢相當湍急，國軍緊急出動AAV7兩棲突擊車跟時間賽跑救援，協助受困居民避難，但這時卻發生意外事故，有兩台休旅車引擎進水拋錨，駕駛先棄車逃生，國軍AAV7疑似因為水深加上視線死角，行經時輾過車輛。

行政院長卓榮泰：「壓壞的那兩部車子您不用擔心，至少我跟顧部長（賠償）一人一部，都沒問題，安心把國人工作做好，後勤工作由我們來處理。」

中央要成為民眾國軍後盾，畢竟救援優先，而且積水退去後，災民清理家園，辛苦才正要開始。

更多東森新聞報導

吵軍人加薪！卓：發了變違憲院長 藍：別這樣講不忍心

邊境查驗「零信任」！卓揆：別因旅客看起來老實就隨便

新／政院踩煞車！二代健保改革 政院指示暫緩規劃

