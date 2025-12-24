被地震嚇壞！台東「超大地鳴聲」曝光 網友「驚魂未定」：房子真的像要垮掉…

台東地震超晃。（氣象署提供）

台東縣卑南鄉今（24）日發生地震，芮氏規模6.1，最大震度5弱。在地震過後，許多網友也分享了當地的狀況，只見有麥當勞的招牌狂晃，還有民眾抱著孩子衝刺，另外，也有人分享「超大地鳴聲」，還有人驚呼說，「我剛剛以為要死了」。

根據氣象署最新資訊，台東卑南今天17時47分發生芮氏規模6.1地震，地震深度為11.9公里，震央位於台東縣政府北方10.1公里，即台東縣卑南鄉。

各地最大震度為台東縣卑南5弱，台東縣台東市、花蓮縣富里、屏東縣三地門為4級，屏東縣屏東市、南投縣玉山、台南市楠西、嘉義縣番路、高雄市、嘉義市、彰化縣員林等為3級。

稍早，網友也紛紛在Threads分享地震當下的畫面，有網友曝「在大便突然給我這麼大的地震」，另外也有民眾抱著孩子衝刺，還有人分享影片，可以聽到「超大地鳴聲」。

也有民眾分享東西散落一地的照片說，「在台東的12樓，我剛剛以為要死了，房子真的像要垮掉，驚魂未定不知道該先收拾什麼，感覺等等還有，當下該先護哪個！為台灣人，我真的第一個要護電視」。

