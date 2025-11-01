被坑？韓國超商貝果買2送1 女控「阿珠媽」亂刷多收錢

台灣女子在韓國便利商店遭遇不當收費事件，原本購買2+1優惠的三個貝果，總價4400韓元（約台幣95元），卻被多收5500韓元，刷卡金額高達9900韓元（約台幣214元）。當她查看收據時，發現被多刷了一個「炸豬排便當」，而非多一個貝果。雖然最終成功退款，但此事件引發關注，許多網友也分享類似經歷，如買一送一卻未被告知，或根本沒享有優惠價格，讓不少人擔心語言不通的外國遊客容易成為受害對象。

女子在韓國超商買有買二送一優惠的貝果，卻被多刷了「炸豬排便當」。（圖／threads@iris27.5授權提供）

這位台灣女子於10月30日在韓國便利商店GS25購物時遇到這起事件。她表示，雖然該店位於住宅區，但因附近有語學堂，外國遊客不少。當她發現被多收費用後，鼓起勇氣回去理論，店員似乎立即意識到問題，主動詢問是否需要幫忙。女子在查看退款收據時才發現，被多收的並非貝果，而是一份炸豬排便當，金額高達5500韓元。

許多網友在看到這則分享後紛紛留言，表示自己也曾遭遇類似情況。有人提到在釜山廣安里也遇過被多收錢的情形，當時以為自己看錯而沒有詢問。另一位網友則分享在CU便利商店的經歷，同一件商品在不同店員手中竟有不同的優惠解釋，讓人感到觀感不佳。

買2送1的價格標示3個4400韓元，但最後女子卻付了9900韓元。（圖／threads@iris27.5授權提供）

刷卡通知顯示214元，女子驚覺不對勁。（圖／threads@iris27.5授權提供）

旅遊達人王百萬建議，消費者在結帳時應有技巧地將商品分開，特別是有優惠活動的商品，最好弄清楚活動內容並分開結帳，以避免被多收費用。專家分析認為，這類情況可能是店員個人行為，因為刷條碼時螢幕顯示金額應該一清二楚，可能是有心人士看準語言不通的外國人下手。

雖然這類事件金額不大，但仍影響旅客對當地的觀感。專家建議消費者在購物時應多加留意，將優惠商品分類甚至分開結帳，並時刻保持警覺，以防範店員可能的不當行為，避免自己權益受損。

