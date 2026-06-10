被基層酸是「偽福利」 3千人連署廢除國旅卡：不如發現金

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

有人提議廢除國旅卡，掀起正反兩方議論。（玉山銀行官網）



有公務人員近日在「公共政策網路參與平台」發起提案，主張政府應全面廢除國民旅遊卡制度，改回將未休假天數對應的「不休假加班費」全額以現金發放，讓勞務與報酬關係回歸單純。目前提案已獲3756人附議，距離成案門檻還差1244份附議。

提案內容提出三大訴求，包括廢除國旅卡制度、全額發給不休假加班費，以及明定相關保障條款。提案人認為，現行制度將原本屬於公務員未休假勞務補償的金額，改以指定消費、核銷方式處理，不但限制使用方式，也讓公務員必須為了請領費用配合特定消費規則。

廣告 廣告

提案指出，國旅卡制度目前存在多項問題。首先，消費核銷受到限制，導致原本應屬於個人的勞務補償無法自由運用；其次，制度歷經多次調整後，已逐漸偏離早期振興觀光的政策目的，卻持續耗費行政作業成本。提案人也質疑，政府把觀光政策工具與公務員不休假補償綁在一起，等於將振興特定產業的任務轉嫁給基層公務員承擔。加上國旅卡使用限制繁多，常被基層形容為「偽福利」，不僅難以提升士氣，反而加深公職待遇不佳的感受。

有公務員提案，廢除國民旅遊卡制度。（圖／公共政策網路參與平台）

不少支持者也在平台留言聲援，認為國旅卡應正名為「利用公務員的錢補助特定產業卡」，也有人表示，外界常誤以為國旅卡是額外福利，卻忽略其實是公務員以未休假天數換來的額度。支持者主張，既然是不休假加班費，就應直接發放現金，不應再設定消費範圍與核銷條件，「贊成取消，同時避免大多數不知情民眾都認為國旅卡是額外福利，殊不知國旅卡使用額度是扣除10天年假換來的」。

不過，這項提案在公務員內部也引發反對意見。部分每年能正常休假的公務人員認為，國旅卡對他們而言仍具實質補助效果，若全面廢除，反而可能讓原本能享有休假與補助的人失去現有福利。

有反對者表示，以自身薪資換算，若每年能休滿一定天數，國旅卡補助比單純不休假加班費更有利。也有人指出，無法排休或不想休假的問題，應由各機關檢討人力與管理制度，不應因此取消所有人的國旅卡權益。

反方意見認為，較合理的方向應是放寬國旅卡使用限制、提高補助額度，而不是直接全面廢除。否則對於能正常休假的公務員來說，這項提案恐怕會從爭取權益變成削減福利。（責任編輯：王晨芝）

更多上報報導

國旅卡限制鬆綁 再度開放可購買珠寶金飾

7/1起國旅卡開放美容護膚 「旅遊業者又要跳腳了」

陸客來台驟降 嚴長壽建議：開放香港台東直飛