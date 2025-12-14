被堆高機「腰斬」下半身全沒！他痛揭家人殘酷真面目：只想湊熱鬧看戲。圖／翻攝自洛倫IG

一名在恐怖堆高機事故中「被截成兩半」卻奇蹟生還的美國男子洛倫（Loren Schauers），近日公開談及事故後的人生轉折，不僅身體遭受巨大創傷，與家人的關係也因此破裂，他更痛揭家人殘酷真面目「只想湊熱鬧觀看『奇觀』」。

意外發生：堆高機墜落截斷下半身

現年24歲的洛倫，2019年9月在美國蒙大拿州發生嚴重職場意外。當時年僅18歲的他，在大瀑布（Great Falls）駕駛堆高機行經一座橋時，被迫偏離道路，堆高機隨即墜落約50英尺（約15公尺），將他壓在車下。

洛倫在事故過程中始終保持清醒，事後回憶自己親眼看到右手臂遭嚴重破壞、下半身被壓碎的畫面，他被緊急送醫並接上維生系統，醫療團隊全力搶救。令人意外的是，他之後恢復意識，並堅定告訴醫護人員，無論如何都想活下去，即使只剩下頭部與上半身也在所不惜。

罕見半身切除術成功存活

在評估後，醫師為他進行極為罕見且高風險的「半身切除術」（hemicorporectomy），將腰部以下身體全部截除，洛倫最終成功存活，創下醫學上的罕見案例。如今的洛倫，與妻子兼全職照護者莎比亞（Sabia Reiche）一同生活。兩人透過社群平台分享日常生活與復健歷程，記錄面對身體限制與生活挑戰的真實樣貌，逐漸累積關注。

事故後家人冷酷 只想湊熱鬧看戲而非真關心

然而，事故後的另一項重大衝擊，來自家庭關係的破裂，洛倫向《每日郵報》透露，「似乎只要家人知道我不會馬上死掉，他們就不再出現，也不再提供任何支持」，他表示，雖然親友曾到家中探望，但很快察覺對方更多是出於好奇，「只是想看看這個『奇觀』，而不是真的關心我。」

他也坦言，家人無法接受他與莎比亞的感情，甚至不理解兩人是真心相愛，隨著時間推移，洛倫逐漸變得孤立，與親友的關係日漸疏遠。他說，自己已很少主動與人往來，僅偶爾聯繫家人，雖然仍會表達思念與關心，卻鮮少得到回應，讓他形容自己「越來越像個隱士」。

洛倫坦言，自己很少主動與人往來，僅偶爾聯繫家人，雖仍會表達思念與關心，卻鮮少得到回應。圖／翻攝自洛倫IG

同父異母妹妹堅定支持 成生死關鍵

儘管如此，洛倫仍強調，曾獲得的支持對他能夠活下來至關重要，他特別感謝同父異母的妹妹，是唯一從事故初期便始終站在他與妻子身邊的直系親人。住院期間，妹妹不僅協助查詢治療方案、尋找半身切除手術資訊、聯繫醫師，更為他爭取保有手術決定權。

復健生活與未來規劃：仿生手臂、輪椅與生育考量

2020年，洛倫裝上仿生手臂，並使用特製輪椅生活，但仍需全天候照護。他表示，經歷多年對未來的不確定後，目前正努力爭取更多生活自主能力。洛倫與莎比亞於2021年結婚，隔年買下自己的房子，並透過社群平台內容獲得收入，他坦言，若沒有外界支持，「我們很可能現在還被困在公寓裡。」

談及未來，夫妻倆曾討論過生育計畫，但洛倫直言，考量目前的照護需求與生活狀態，已不再認為養育孩子是可行選項，「我們確實想擁有自己的家庭，但現實情況並不允許。」

「被堆高機切成兩半的男人」爆紅 洛倫自嘲：已讓人覺得老套了

對於曾經的網路爆紅，洛倫也提到其陰暗面，包括遭人冒用身分開設假帳號。他說，外界對他故事的關注已逐漸減退，並半開玩笑地直言，「每個月更新『那個被堆高機切成兩半的男人』的生活近況，說實話也開始讓人覺得老套了。」



