被外流怎麼辦？遭前男友偷拍、外流私密片！她崩潰：整天被問一次多少

生活中心／陳弘逸報導

女網友在遭前男友偷拍私密片並外流，崩潰發文「整天被密一次多少？為什麼要裝清純。 (示意圖／PIXABAY)

被外流該怎麼辦？有女網友在社群匿名發文，起床就發現一堆朋友密我被外流了，影片是一兩年前的前男友偷拍的；事發後「整天被密一次多少？為什麼要裝清純？影片很好看等言論」；她直言，「真的讓我快崩潰了」發文求助，不少女網友力挺，「告死你前男友」，也有人建議，可到衛生福利部「性影像處理中心」申訴並尋求協助，並勸告「女生要保護好自己」。

有女網友在「Dcard」社群女孩版，以「被外流該怎麼辦…」為題匿名發文，內容提及，起床就發現一堆朋友密我被外流了，自己去看過影片後才發現是一兩年前的前男友偷拍的，被發在飛機上還附加我哀居的截圖。

發文女網友困擾，「整天被密一次多少？為什麼要裝清純？影片很好看等言論，真的讓我快崩潰了…」她無奈發文求助，請問如果我要報案是直接帶著影片去備案之類的嗎..沒有去過警局報案不太懂流程。

不少女網友留言撻伐「告死你前男友」、「報警，太惡劣的人了！」、「這男的真垃圾，支持你告死他」、「也太多噁男，留言很多人都被外流過ㄟ乾」、「大家捉i前真的要確認好男友的手機擺在哪裡」。

還有女網友建議，可到衛生福利部「性影像處理中心」申訴並尋求協助，不少人勸告「女生要保護好自己」、「勸世一下，永遠不要給另一半拍攝」。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

