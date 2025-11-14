被外界吐槽「毫無亮點」！百度釋出新AI 5.0模組，股價卻陷入近7月最大跌幅

當人工智慧（AI）成為許多大型企業更上一層樓的「保證」時，卻有公司在公布旗下新版本的模組後，不只沒有得到外界欣賞，反倒出現自家股價大跌的窘境，這個苦主不是別人、正是中國搜尋引擎巨頭百度（Baidu）。

彭博報導指出，百度日前發布最新版文心一言5.0（Ernie 5.0）模型，但相比其他對手的案例，其新模組的表現、並未能讓投資者感到驚艷或滿意，導致市場對該公司重振旗鼓、甚至重新奪回市場失土的希望破滅，隨即在股價表現，給出最直接的回應：近七個月以來最大跌幅。

廣告 廣告

文心一言5.0發布後，百度在香港上市的股價，14日一度出現大跌9.8%，而截至15時為止，百度今天下跌6.81%，是近7個月以來最慘的一次，儘管該股票2025年迄今，仍維持超過40%的上漲幅度。

事實上，放眼全球股市走向，許多AI股似乎開始受到、市場對高估值和高昂投資成本的疑慮，出現失去動力的跡象。

但是，百度的案例卻不太一樣，投資人對它失望之處，是因為身為中國境內最大搜尋引擎和雲端營運商，雖然百度在中國AI市場取得先發優勢，打造文心一言創造話題，但後續卻很快就把優勢拱手讓出，如今的百度反倒成為落後方，只能努力追趕DeepSeek和阿里巴巴兩大競爭對手的背影。

2023年3月16日，百度創辦人、董事長兼首席執行官李彥宏演示「文心一言」的能力。（美聯社）

就連百度創辦人李彥宏自己，都在新聞發布會上對當地媒體表示，如今的百度、在AI競賽中屬於「起個大早，趕了晚集」狀態，似乎承認自家企業丟失先發優勢，不過李彥宏也承諾，未來百度還將繼續投資、和開發更多尖端AI模型。

產業分析師羅伯特（Robert Lea）在報告中寫道，儘管百度文心一言5.0模型「擁有令人印象深刻的功能」，但與其競爭對手相比，缺乏足夠的差異性，該分析師更直言，這次更新的AI產品、不太可能改變百度現有盈利前景，他們仍面臨嚴峻挑戰。

為什麼這麼悲觀？因為百度的其他對手，並沒有停滯不前，就以阿里巴巴為例，據稱該集團正準備將其主要AI應用程式大改版，讓其功能更加接近OpenAI研發的ChatGPT。

更多風傳媒報導

