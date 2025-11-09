被外籍配偶年收入嚇到！ 律師：台灣年輕人沒理由不行

律師林智群近日在臉書分享一名外籍配偶客戶的案例，指出對方雖在台灣人生地不熟，但憑藉刻苦耐勞的精神賺取豐厚收入，直言「開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」貼文引發討論。

律師林智群近日表示，聽到外籍太太客戶報出收入，豐厚到自己都嚇一跳 。（示意圖／翻攝自pixabay）

林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」發文指出：「我有客戶是外配，真的很刻苦耐勞，賺錢不要命一樣，當然年收入也是豐厚。開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」他進一步表示，當看到年輕人抱怨政府不幫助他們時，他會想到「如果外配在台灣人生地不熟，語言沒有很通，都可以努力闖出一片天，台灣人沒理由覺得自己不行。」

該篇貼文引發大量網友共鳴。有網友表示：「真的，她們有些真的很拼。我遇到很多台灣男生，根本就是靠外配在養」、「我也聽過越配靠修剪指甲買房的」、「苦力的工作幾乎被越南外勞佔據了，因此這幾年越南勞工都變小包商了，不是沒有工作，是台灣人太會選工作」、「在南部，在農忙採收菜每個越配都拼命工作有時一天趕兩場或三場，真的比台灣不少人還勤勞」。

不少人則直言，「最喜歡怪東怪西的爛人、懶人。還有，上怨嘆就是彼個沒錢的老爸」、「現在很多眼高手低，只會怨天尤人的人，自己不努力，只會怪東怪西，似乎全世界的人都欠他」、「一堆人懶又愛抱怨」、「過太爽，只會整天抱怨的人一堆，怎麼可能看到別人努力的過程呢？」、「不想吃苦的年輕人還不少，可能是沒有辛苦過，從來也不缺物資的關係吧」。

根據內政部統計，我國的婚姻移民人數已近60萬人。自92年起，每5年辦理1次全國「新住民生活需求調查」，112年最新調查完成1萬餘份有效樣本，結果顯示受訪者對目前工作滿意度達94.8%，持有技術士證的比例也自107年調查的6.1%提升至8.7%，且已創業者占15.4%。

