被大兒子核彈級開撕！貝克漢首露面發聲：必須讓孩子學會犯錯

前英國傳奇足球員貝克漢（David Beckham）與太太維多利亞（Victoria Beckham），在近幾年與大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）屢傳不合。在發完律師信宣布切割後，布魯克林再度祭出「核彈級」6頁聲明開撕爸媽。對此，貝克漢露面回應了。

綜合外媒報導，在布魯克林發布聲明後的隔天，貝克漢受邀登上美國電視台CNBC的財經節目《Squawk Box》直播。被問及對於大兒子的看法，貝克漢巧妙避開主題，僅表示自己一直以來都在關注討論社群媒體以及它所帶來的力量。

「無論是好是壞，它（社群媒體）都有可能帶給孩子威脅，特別是對我的孩子們...」貝克漢強調，為了正確的使用社群媒體，他一直透過自己的社群為聯合國兒童基金會（UNICEF）發聲，「這是讓大家關注世界兒童處境最強大的工具，而我也試著用同樣方式去教育孩子。」

他接著說，「他們總會犯錯，但孩子是被允許犯錯的，這就是他們正在學習的方式，我一直都在教導他們，有時候，你必須讓他們犯這些錯。」雖然貝克漢並未直接點名布魯克林，但外界普遍認為是在暗示大兒子已經犯錯。

布魯克林在聲明中揭露，貝克漢和維多利亞為了維護名聲與家族形象，不斷在媒體面前撒謊。布魯克林提到，爸媽不僅試圖阻止他和妻子妮寇（Nicola Peltz）的感情，還搞砸了當天婚禮安排，就連貝克漢的生日宴會，妮寇都被拒之門外。

布魯克林澄清，自己從未被妮寇控制，反而是大部分時間被父母控制生活，一直活在極度焦慮的情緒下，直到離開家，他才首次感受到焦慮感消失，每天醒來都對生活懷抱期待與感激，找到平靜與解脫，不願再和妻子活在被外界形塑的生活中，只想回到平靜且保有隱私的家庭生活。

