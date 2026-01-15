被失焦的「1.25兆國防特別預算草案」

國防部長顧立雄指出，2026至2033年編列之1.25兆國防特別預算，將規劃採購七項高新武器系統強化關鍵戰力。（張哲偉攝）





2025年11月26日，總統賴清德先生在「守護民主台灣國安行動方案」記者會揭示，預計在2026至2033年投入1.25兆台幣，建構「拒止」、「韌性」、「智慧化」三大先進防衛作戰體系，打造「台灣之盾」，加速戰力提升應對威脅。此《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，引發朝野論辯與社會各界議論。迄2025年12月30日，立法院已召開5次審查會議，至今仍未進入實質審查階段。其實國人相信新式、高效武器系統獲得，對提升國軍有形戰力、嚇阻外來侵擾有很大助益，僅是諸多討論聚焦在1.25兆元「一次性、金額大」的龐大預算規模，與「幾近10 年」交裝期程的疑慮，而忽視了中國對台灣日益加深的「灰色地帶威懾」，及解放軍對台「由演（訓）轉戰」風險下的國家實質安全防護需求。因此筆者在「嚇阻」與「韌性」概念下，從需求及組織結構面向探討。



台海軍事安全需從傳統「量的規模競爭」向「衝突成本結構」改變





隨著科技與軍事工藝的進步及整合，「遠程、精準、機動、無人化」不對稱作戰概念已成為軍力發展的核心，傳統「比大、比多」的軍事優勢模式，已逐漸由「效益、代價」取代，換言之，台海軍事安全已從「量的規模競爭」向「衝突成本結構」（成本效益精算）改變。







面對快速現代化的解放軍、與日漸升高灰色威懾的常態，及「由演轉戰」風險，1.25兆國防特別預算編列，著眼於籌建讓敵集結與登陸風險上升、戰損預測提高與速戰速決行動可行性下降所需武器與系統，增加解放軍「武力犯台」風險，促使中國重新評估必須付出的更多軍事代價，與使用武力的政治及經濟風險，進而維持兩岸現狀。



建立具體管控機制，降低裝備獲得風險





因應中國軍事威脅，國防部長顧立雄指出，2026至2033年編列之1.25兆國防特別預算，規劃採購「精準火砲、遠距精準打擊飛彈、防空反彈道及反裝甲飛彈、無人載具及反制系統、強化作戰量能相關裝備、AI輔助與C5ISR系統、台美共同研發及裝備採購的系統」七項高新武器系統強化關鍵戰力。行政院業於去（2025）年11月27日將《特別預算條例草案》送立法院，經5次審議仍無具體共識。本文認為，一次性龐大金額分8年採購軍備，的確有裝備能否如期如質解繳、服役之疑慮與風險，但如果錯失這次機會，未來建案的挑戰有多大？又什麼時候可籌獲所需裝備，提升戰力？因此國防部宜審慎評估，運用「特別預算」、「一般預算」與「一般預算併追加預算」等模式，對獲得裝備最快、戰力提升最佳之案，供有關單位決策；另可參考2017年「前瞻基礎建設特別預算」分階段送審式，分期程、規劃監管方式，減少大眾疑慮，降低裝備延宕風險，確保行政部門能執行，民意可監督，國家安全有保障。



配合高新裝備獲得期程，加速軍隊組織轉型





裝備與系統的研製、更新，是被設計達成所望目標的工具，而目前發揮其性能的核心仍是人與組織。但武器裝備自接裝到發揮戰力（尤其是聯合作戰戰力）卻需經過一段漫長的訓練與經驗累積。面對新的戰爭型態，新的作戰概念，新的防衛作戰需求，新的武器裝備、系統，國軍必須勇於創新、加速轉型因應。轉型不只是編制的改變、組織結構的調整，而是更多制度的更新、作戰概念與戰術戰法修訂，及對新科技、新環境的適應和學習，才能讓指揮、決策速度變快、整合能力變強、聯合戰力發揮更順暢。



軍購獲得與國防自主雙軌平衡發展，確保國防韌性量能





依國防部揭示採購項目，均屬美軍現役的「現成品」，這些裝備的獲得，對充實國軍不對稱反制戰力，提升自我防衛與嚇阻能力確有助益。但主要武器裝備從接裝到除役，平均約使用15-20年，甚至更長的時間，期間相關彈藥、後勤補保、維修能量均可能受制於國外協助，為避免高度仰賴造成國防自主空洞化與本土供應鏈虛無化，因此必須把握對外採購時機，積極爭取具體台美共同合作生產、落實核心技術項目移轉，使軍購與國防自主平衡發展，並藉由軍購提升自我國防科技研發能量，持續推動武器裝備自主發展，鼓勵民間企業投入，帶動軍備自主，確保必要國防韌性需求。



結語





基於國家安全的立即需求，與未來建軍方向發展，編列特別預算採購高新武器裝備有其迫切性與必要性，同時要讓敵人相信「我們不是虛張聲勢」，而是具備能力，但不一定要使用。

※作者為國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所委任研究員。本文授權轉載，原文出處。

（本評析內容及建議，屬作者意見，不代表財團法人國防安全研究院立場）