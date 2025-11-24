被女兒問「讀書真的重要嗎？」 男星愣曝升學殘酷現實

曾以F.I.R.飛兒樂團吉他手身分走紅的阿沁（黃漢青），2014年與老婆結婚後育有兩個寶貝女兒，時常透過社群分享家庭點滴，溫暖又真誠的育兒觀深受粉絲喜愛。24日他在社群貼出一段與女兒的對話，被一句「爸爸，讀書真的那麼重要嗎？」問得愣住。

阿沁在貼文中透露，當天女兒突然拋出這個問題時，他察覺孩子並非抱怨或叛逆，而是在試圖理解人生的方向，「我愣住了，因為我知道她不是在反抗，而是在尋找答案。」

作為從台灣傳統升學體系一路走來，又在音樂圈創作超過20年的音樂人，阿沁坦言自己早已看清一個殘酷的現實：「成績能換到門票，但熱情才能走得遠。」他將這份體悟誠實地分享給女兒。

面對孩子的提問，阿沁選擇給出更深一層的答案：「讀書重要，但比讀書更重要的，是知道你想成為誰。」他強調，「孩子看不到目的，就算再努力也只是原地跑。」，認為教育的意義，不該是強迫，「而教育，是要讓孩子看見路，而不是逼他走路。」

阿沁IG全文

當我女兒問我：爸爸，讀書真的那麼重要嗎？我愣住了。

我愣住了，因為我知道她不是在反抗，而是在尋找答案。

我走過台灣最傳統的升學之路，也走過創作 20 年的音樂人生。

我知道一件很殘酷的真相：

成績能換到門票，但熱情才能走得遠。

我告訴她：

「讀書重要，但比讀書更重要的，是知道你想成為誰。」

孩子看不到目的，就算再努力也只是原地跑。

而教育，是要讓孩子看見路，而不是逼他走路。

