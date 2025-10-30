被女同學打一拳「14歲男慘終身癱瘓」 家屬痛訴校方冷血作為：籌無醫藥費

14歲少年與女同學在下課時間嬉鬧，被對方打一拳後，竟就此癱瘓。（翻攝自網易新聞）

中國一名14歲少年與女同學在下課時間嬉鬧，卻沒想到女同學出手打一拳，竟導致男同學就此癱瘓，雖法院先後作出責任分擔，但女同學因父母無力償還，導致男同學面臨後續醫療資金短缺的問題，最終只能無奈下只好接回家治療。

綜合陸媒體報導，去年5月21日山東郯城銀河一間初級中學晚自習期間，楊姓男同學與女同學在教學樓樓道聊天戲鬧，女同學作勢出拳毆打，楊姓少年呈現防守動作，怎料，女學生下秒竟真朝著少年胸口猛灌一拳，讓少年當場痛苦地摀著胸口，並臉朝下跌向地面。

當時物理老師曾到場，僅是意思意思詢問，未積極處理，現場同學約在4分鐘後，再找來另一名老師掐人中，楊同學出現吸氣反應，並在多名同學協助下，少年被抬往其他老師車內，再由教師駕車送往醫院，然而少年到院時意識不清、小便失禁，失去呼吸心跳，經過49分鐘的急救後，雖恢復自主心跳，但也被診斷出缺氧缺血性腦病變，在5間醫院住院將近303天，病情始終不見好轉。截至今年5月，少年醫療費已達71萬人民幣（大約新台幣305萬元）。

師長未積極處理 少年搶救後癱瘓

據了解，少年於今年9月出院回家，當時已經四肢癱瘓、神智模糊，無法正常與人對話，只能躺在床上。後續經審判，原判處校方、女同學家屬各賠償215萬、56萬元，豈料，二審校方竟改為保險公司向校方支付代墊款全額，最終因女同學雙親殘疾，無力償還，而校方也藉著保險公司會支付費用，收回替少年代墊的醫藥費，讓家屬痛批，新的治療費得由自己先支付，再進行索賠，已向所有親戚朋友都借過一輪了，實在湊不出錢，因此只能在9月時把孩子接回家，接受較為保守的治療。

少年家屬事後也在網路上進行募款，盼能籌措50萬的醫藥費，但最終只募得1.5萬人民幣（大約新台幣6.4萬元），也對校方喊話，但方竟稱「服從法院判決」，要求家屬進行鑑定、上訴，讓家屬相當無奈。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

