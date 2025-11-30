被女學生震撼！賴清德認了：演算法導致同溫層太厚「社會對立嚴重」

總統賴清德針對演算法對社會的影響發表了重要看法。他指出，演算法所提供的單一資訊使得社會同溫層愈加厚實，這不僅影響了年輕人的思辯能力，也可能導致社會之間的對立加劇。賴清德表示，這一問題在台灣特別嚴重，也點名教育部做的不夠，呼籲教育部要研究可行方法。

賴清德29日下午出席《今週刊》舉辦的總統與青年論壇。（圖/中天新聞）

賴清德29日下午出席《今週刊》舉辦的總統與青年論壇。他提到對於蘭陽女中學生的簡報「演算法下的青年」印象深刻，更直言看到題目就很震撼，就好像現在的年輕人壟罩在「演算法」這個惡魔所搭起的鐵幕，就是控制年輕人自由的論辯能力，如果這問題不解決的話，對年輕人和國家都是重大的影響。

賴清德強調，當然這個問題不是只有台灣有，其他國家也重視，但台灣特別嚴重，因為面對「壞鄰居的威脅」特別嚴重，所以他很欽佩學生點出問題的嚴重地方和重要做法，他也同意因為演算法之下提供是單一的資訊，所以同溫層會越來越厚，且單一資訊非常大量，所以會失去論辯的能力，造成對立會非常嚴重，社會會彼此對立。

賴清德強調，當然演算法的問題不是只有台灣有，其他國家也重視，但台灣特別嚴重，因為面對「壞鄰居的威脅」特別嚴重。（圖/中天新聞）

賴清德直言，這個問題當然要解決，也認為蘭陽女中同學們提出的方法是非常可行的、也非常重要，因為部長有在場，那因為你們希望解決各種形式的活動，能讓台灣的媒體識讀不僅僅停留在理解，而是要能應用跟思辨。就是讓孩子要有查證的能力，能夠表達的能力，然後也能夠有討論的能力，從而能夠有思辨的能力，他認為這過程是非常好的。

賴清德指出，但他也要特別說明，政府不是沒有重視演算法下的問題，但他聽了蘭陽女中簡報後，認為教育部做的不夠，教育部雖然在12年國教下，有特別把科學資訊跟媒體識讀納入科學跟社會教學領域裡面，但是教育部目前比較著重在資訊安全、隱私權、還有媒體在輿論形成的角色，並沒有對焦到演算法對年輕人跟社會的重大影響，所以教育部提供是一個靜態、被動的認知，沒有一個採取行動或主動的應用跟思辨，所以教育部要研究一下，學校每一學期至少要辦一場媒體識讀講座，利用學校的強制性，來達到每個人都能學會媒體識讀相關教育，他也喊話教育部要參考一下。

賴清德強調，他還是要講，學生要有免疫力，但免疫力從何而來？因為在演算法下提供的是單一資訊，所以一定要用多元來面對單一，因此除了教育部要參考蘭陽女中提出的做法落實外，教育也要培養每個孩子，社會上每個人也要有多元吸收知識的管道。另外也要有記者查證的精神，記者在報導新聞也要去問另一方面的角度，所以要有這種多元取得資訊的管道，其次要有多元求證的習慣跟素養，這樣免疫力才會夠。政府現在做的包括成立運動部，也希望全民運動，他想這些對孩子的各種來源的資訊應該都有幫助，他簡單說明到這裡，並稱讚蘭陽女中提的題目非常了不起。

