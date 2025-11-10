被姊妹認證「裸體很漂亮」 元元自信滿滿：皮膚白、腰又細

元元、哈孝遠在中天綜合台《綜藝OK啦》同台。（中天提供）

中天綜合台《綜藝OK啦》全新單元〈OK調查局：誰是男藝人最想「一親芳澤」的No.1〉，節目中眾多藝人熱烈討論心中最具魅力的女星特質，來賓元元自信滿滿，直言自己的迷人電眼最具殺傷力，「我的眼睛很會電人！」她更透露與女性友人滑雪、泡湯時，常被誇讚身材線條完美，「她們都說我的裸體很漂亮，皮膚白、腰又細。」

哈孝遠則讚元元的嘴唇很漂亮！坦言特別喜歡嘴唇薄而自然的女生，並以老婆為例：「我老婆的嘴唇就是薄薄的、淡淡粉粉的，我就喜歡這種感覺。」主持人羅志祥也附和表示，唇型是加分關鍵，「女生擦上口紅，男生會覺得氣色變好、唇型更漂亮，整體會更吸引人。」不過他也提醒，過於刻意反而失分，「有些女生硬要噘嘴裝可愛，那真的會讓人想打下去！」

廣告 廣告

另一位女星夏語心則談到自己的保養祕訣，自信表示最大優勢來自肌膚狀態，「我對自己的皮膚很有信心，不只臉，連身體都很注重保養。」她笑說，曾被同行驚訝真實年齡，「有位女藝人知道我的年紀後問我是不是比蔡依林還早睡！」節目現場來賓紛紛猜她約30歲，未料她竟透露：「我再過兩個月就要滿40歲了！」驚人保養成果讓全場震撼不已。

更多鏡週刊報導

元元無預警曬出沖繩比基尼美照 親切發文粉絲狂讚「根本仙女」

元元出寫真挑戰「裸泳」羞喊要對她負責 攝影師竟是最美國民初戀

元元自曝遇可怕攝影師 門上鎖還被要求做猥褻表情