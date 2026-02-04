即時中心／温芸萱報導

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，涉嫌協助詐騙集團洗錢2289萬元，一審分別遭判10年與15年重刑，兩人羈押21個月後交保。今（4）日首度開庭，杜秉澄庭後公開痛罵徐巧芯「秒切割」、做人沒道德，並稱若其持續在政壇將是台灣災難。對此，徐巧芯回嗆對方並非家人、無血緣關係，已提告要求司法釐清，同時強調詐騙行為可惡，無論親疏都應重判，呼籲法院從重量刑。

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與其丈夫杜秉澄，涉嫌協助詐騙集團洗錢高達2289萬元，一審分別遭判處10年及15年徒刑。兩人被羈押長達21個月後獲交保，今日首度出庭開庭，未料庭訊結束後，杜秉當場接受媒體訪問，公開痛罵徐巧芯。

廣告 廣告

杜秉澄指控，自己與妻子出事後，徐巧芯「秒切割」，形容她心腸很壞，做這些事情「毋成人」！他表示，過去夫妻倆曾全力協助徐巧芯競選，沒想到事情爆發後，不但沒有任何關心，反而遭到切割與指責，讓他無法接受，直言徐巧芯「沒有道德、沒有底線」。

接著，杜秉澄進一步批評，如果徐巧芯持續在我們台灣的政治領域上領導人民意見的話，對我們來講是一個非常大災難。

對此，徐巧芯則反嗆，「杜秉澄不是我的家人，跟我沒有血緣關係，平日也沒有太多交集。我已經對他提告，請他到法庭上說明為何要污衊他人，我相信法律會制裁誹謗、傷害他人的不法人士。 」

徐巧芯表示，任何人詐騙都是很可惡的事情，傷害到其餘無辜民眾，造成社會的亂象。涉入詐騙，無論親疏都應該要重判，這是身為立法委員的職責跟態度。仍然建請法官對本案重判。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／被姑丈嗆「政治災難、沒道德」！徐巧芯再切割：杜秉澄不是家人

更多民視新聞報導

台北選泡泡瑪特、嘉義用瑪利歐！翁章梁：IP有世界性有些不是「國家」的

藍營內鬨？打臉鄭麗文喊「我們是中國人」 蔣萬安秒回：我是台灣人

連烏拉圭總統都舔共？竟稱「台灣是中國領土」 外交部震怒回擊了

