被威脅加關稅 韓部長赴美談判2天尚無共識

▲韓國、美國雙方商業部門，雖連續2天進行會談，但目前未能針對落實美韓貿易協議達成結論。（示意圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）當地時間26日在社群平台發文，指控韓國國會未完成落實美韓貿易協議所需的法律程序，故將針對韓國汽車、木材、製藥以及其他對等關稅項目，調高稅率至25%。韓國產業通商部長金正寬緊急從加拿大趕赴華府，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）連續2天進行會談，不過目前仍未能達成結論，僅確認後續仍要持續協商。

根據《韓聯社》報導，金正寬於美東時間30日在華府與盧特尼克進行第2天的會談，從當天清晨7點起，進行超過2小時的協商，金正寬強調了韓國履行關稅協議的決心，將盡速通過相關法案，但仍未就解決爭議得出明確結論。

金正寬會後向傳媒表示，雙方對彼此立場的理解有透過這次磋商加深，也有針對折衷方案進行討論，不過尚未形成最終結果，他也沒有正面回應，美方是否有實際調升對韓關稅的時間表。

金正寬並補充道，此次訪美行程已告一段落，返國後將透過視訊持續溝通。

原文連結：김정관-러트닉 관세협의 결론없이 종결 "아직 추가 논의 필요

