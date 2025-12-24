被媽媽丟包！12歲少女慘淪性奴40天逼接70客！她脫逃渴望：回家讀國中

國際中心／陳弘逸報導

日本東京近日發生離譜人口販運案，一名年僅12歲的泰國籍少女，遭生母以觀光名義把人帶到東京遺棄，害女兒淪為非法性工作者，遭軟禁40多天。（示意圖／PIXABAY）

日本東京近日發生離譜人口販運案，一名年僅12歲的泰國籍少女，遭生母以觀光名義把人帶到東京遺棄，害女兒淪為非法性工作者，遭軟禁40多天，被迫接待70名男性客人；直到日前趁隙逃出，向相關單位求助，案情才曝光。受害少女期盼能回鄉繼續念國中，目前日本已跟泰國達成協議，將於近日協助把人送回國接受後續教育與心理輔導。

綜合日媒報導，今年6月受害少女12歲，被29歲的生母以短期觀光簽證名義帶到日本，未料，落地就遭遺棄，害女兒淪為東京某非法按摩店性工作者，並由52歲的雇主細野正之軟禁。

少女遭軟禁40多天，被迫接待70名男性客人，平均每天要接客2次，過著地獄般的生活，直到今年9月趁隙逃出，向相關單位求助，案情才曝光。

後害少女落網時哭訴，想回家鄉泰國，想見親人也想回國中念書。目前她被列為人口買賣事件受害者，由日本相關支援機構安置，官方也與泰國駐日大使館達成協議，將協助把少女送回國並進入兒童保護機構，協助後續教育與心理輔導。

至於涉嫌棄養女兒的生母，據悉，她潛逃到台灣涉嫌賣淫行為，今年10月遭警方逮捕，將依法審理在遣返，泰國警方，也對她發布人身販運罪的逮捕令，待人返國仍會追究相關刑責。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

