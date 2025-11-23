被媽媽問「是不是胖了」藍心湄再補刀 王少偉無奈鬆口回應
記者王芷姍／台北報導
曾是男子團體5566成員之一的王少偉，今年48歲仍維持良好體態，常在社群分享運動日常。未料他昨（22）日突然在臉書透露，媽媽質疑他「是不是變胖了？」連演藝圈大姐大藍心湄都在留言區直球問：「你是不是胖了？」讓王少偉哭笑不得，只能無奈回應。
王少偉在臉書發文透露，讓他休假瞬間「收心」的最強一句話，竟然是來自母親的一句提問「你是不是胖了？」接著貼文下半段不斷重覆「你是不是胖了」這句話，似乎意味著母親不只問他一次，而是無限循環持續發問，讓他深感無奈，
沒想到發文才沒多久，藍心湄也加入留言區「補刀」，直接問他「你是不是胖了？」讓王少偉苦笑回應「是以前太瘦……」，還附上一個哭哭表情符號。有粉絲試圖安慰他，留言寫下「不能說是胖，而是最近腫了」，沒想到王少偉更無奈表示「好像沒有比較好。」另一位粉絲則稱讚他最近看起來「比較結實」，他則幽默地回覆「厚實。」
更多三立新聞網報導
范冰冰奪金馬影后殺回影壇！中國當沒看到 微博竟「零熱搜、零報導」
5566「全員入伍」被封模範團體：支持他們真有眼光 這2人還慘被兵變
Albee耳邊dirty talk！王少偉「起生理反應」狂遮下半身…全場秒懂
遭閨密「手突伸進內褲」 王少偉：完全無法招架！鬆口與許藍方真實現況
其他人也在看
壓垮婚姻最後稻草？范姜彥豐婚後淪為業配配角 疑「整天在家打電動」讓粿粿凍未條
據《鏡週刊》獨家報導指出，今日這起婚變事件中的3方都轉趨低調，據稱是已協調好「轉為私下協商」。報導還指出，原本范姜與粿粿在婚姻之初的感情很不錯，然而在3年婚姻後，壓垮粿粿的最後一根稻草，是她認為男方整天在家裡打電動，小孩卻交由保母照顧，讓她忍無可忍。此前粿...CTWANT ・ 19 小時前
鄭宜農氣喘「咳到幾乎不能唱」！吐真實心聲：真的不能沒有唱歌
2025北流耶誕小鎮「耶誕老公公不在家」將於12月13日起展開一連串冬季活動，其中「耶誕音樂嘉年華」集結馬念先、鄭宜農、SherryZ鄭雙雙等10組音樂人，將於12月20、21日在SUB舞台輪番登場，打造跨越爵士、搖滾、電子、獨立流行等多元風格舞台，陪伴觀眾迎接耶誕。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
烏樹林廢棄物大火 未全部撲滅
記者陳佳伶∕後壁報導 台南後壁區烏樹林的丹娜絲災後廢棄物暫置場二十一日晚上發生大火，…中華日報 ・ 18 小時前
裝潢太新反而要小心？他問「台北30年老屋能買嗎」 網點關鍵：看不見的最可怕
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導房價持續攀升，尤其雙北房價更是高居不下，讓許多想買房的人開始把目光放向屋齡較高、總價相對親民的物件。不過老屋雖...FTNN新聞網 ・ 36 分鐘前
趙雅芝孫女首露面「瓜子臉、大眼睛」 高顏值被誇：隔代遺傳天花板
女星趙雅芝縱橫演藝圈多年，更因為出演《新白娘子傳奇》中的「白蛇」一角，受到許多人喜愛。日前，趙雅芝迎來71歲生日，當天也舉辦慶生活動邀來許多大咖來賓共襄盛舉，其中趙雅芝孫女一出場，超高顏值便掀起大家議論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62／等了17年！陳雪甄抱回最佳女配淚崩：謝謝我們沒放棄
第62屆金馬獎「最佳女配角」，最終由陳雪甄憑藉《人生海海》奪下，抱回生涯中第一座金馬獎。她在台上淚崩感謝導演廖克發與劇組人員，並表示要把獎項獻給所有擔任配角的演員們，「謝謝我們沒有放棄，謝謝大家看見我台視新聞網 ・ 17 小時前
金馬62》李千娜41歲生日走金馬紅毯 貼心替新人整理裙襬被讚爆
第62屆金馬獎於今（22日）晚在台北流行音樂中心登場，《恨女的逆襲》劇組盛裝亮相。恰逢41歲生日的李千娜也一同走上星光紅毯，並把生日願望獻給劇中新人林怡婷，希望她能抱回「最佳新演員獎」。李千娜甚至貼心蹲下替林怡婷整理裙襬，溫柔舉動獲得網友大讚。中時新聞網 ・ 17 小時前
桃園瓦斯行員工未關閉明火拔管線 害海鮮餐廳失火下場慘了
桃園市八德區一家啤酒海鮮餐廳今年6月8日發生瓦斯桶閥門故障無法關閉，瓦斯行64歲陳姓員工前往處理時，在未關閉明火情況下，拔除故障瓦斯桶連接管引發火災，警方調查後將陳男送辦，桃園地檢署近日偵結依公共危險罪嫌將他提起公訴。檢警調查，失火的啤酒海鮮餐廳位於八德區中正路上，當日下午4點多餐廳廚房開始忙碌之際自由時報 ・ 4 小時前
粿粿富二代哥哥拿遺產金援挺妹 喊話吿范姜和酸民「幫妳找律師處理」
粿粿與范姜彥豐於2022年結婚並育有一女，近日范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），粿粿的同母異父哥哥韓秉融第一時間發聲挺妹妹，也公開支持她對范姜和網路酸民提告，「我幫你找律師，全權處理」，被網友酸「可是人家喜歡的是邱勝翊，不是你」、「那你幫她付1600萬 想看」。週刊披露，韓秉融是富二代，繼承遺產後又有了大量金援，才會批范姜「吃軟飯」。太報 ・ 1 天前
來玩愛上「定居卻超後悔」 老外發文抱怨台灣4大缺點 網讚「太中肯」
近日一名旅居台灣的外國人在網路論壇發文抱怨，過去來台灣旅遊後愛上台灣，決定搬來台灣定居，並在補習班擔任美語老師，不過實際定居後卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，認為台灣人雖然友善，卻都是「有禮貌的疏離」，並點出台灣存在4大令人難以忽視的缺點，貼文被轉載至PTT後，讓不少網友直呼「滿中肯的」。太報 ・ 2 小時前
越南正妹「帶槍劫獄黑幫男友」！記者竟喊「胸很大」 遭吊銷
國際中心／綜合報導柬埔寨斯雷省法院外18日上午上演了一場堪比電影的越獄，一名越南女子提前潛伏在法院外，等到載著6名囚犯的囚車抵達並開門下放時，她迅速上前，把藏好的手槍交到黑幫頭目手中。男子接過槍立刻對著警員示警，隨後與這名女子跳上預先準備的汽車逃離現場。女子被捕時，被現場媒體包圍，竟有記者竟當眾伸手撫摸女子的臉，還語帶輕佻地評論「皮膚好滑」、「胸部很大」等言語，瞬間點燃網路怒火，在不斷升高的公憤下，柬埔寨資訊部火速介入，撤銷那名觸碰女子的記者採訪證，並禁止他繼續從事任何新聞或影像相關的工作。民視 ・ 1 天前
刷新歷史！今年新生兒近5000人從母姓 這2縣市最多
在經濟壓力下，全球都面臨少子化危機，其中台灣在去年更登上生育率最低寶座，成為生育率最低之地。根據內政部統計，今年（2025）截至9月底為止，台灣的新生兒中，有將近5000人從母姓，為歷史最高，看似已慢慢打破傳統框架。中時新聞網 ・ 18 小時前
擠痘痘竟釀敗血症！20歲男大生「肺穿10幾洞」 醫示警：危險三角區別亂擠
近日一名20歲大二學生小林（化名）因高燒、咳嗽及胸痛就醫，檢查發現肺部竟出現多個空洞，部分肺組織甚至已壞死，被診斷為「血源性肺膿瘍」。醫師指出，病因竟與他臉上一顆黃豆大小的痘痘有關。鏡報 ・ 1 小時前
藍心湄逼問「是不是胖了」 王少偉鬆口給答案
藝人王少偉22日在臉書發文透露被母親問「你是不是胖了」，意外釣出藍心湄跟著逼供，對此，王少偉鬆口做出回應。王少偉在臉書表示，休假收心最強一句話是被老媽問：「你是不是胖了？」接著他寫了數次的「你是不是胖了」，坦言被無限循環進行式。有趣的是，連藍心湄也跟著留言問王紹偉：「你是不是胖了？」讓他不得不跳出來自由時報 ・ 6 小時前
金馬62慶功｜張震「幸運物」助攻稱帝 連跑3間廟足跡曝光
張震昨晚（ 11╱22）以《幸福之路》拿下第62屆金馬獎「最佳男主角」，這也是他的第2座影帝，今凌晨慶功宴上他秀出「幸運物」是1顆糖，而且還跑了3間廟，「我常常去自己家旁邊的土地公廟，幾乎每天都會去，平常每年會去拜南港的聖母宮，我今天帶的『lucky物』是南港奉天宮的，但我去拜拜都是拜平安、身體健康，那天是拜完看到桌上有糖果就順便拿了1個，這個糖應該會跟獎座放一起」。他也透露有為劇組準備幸運物，「我買了6頂順澤宮的帽子送他們，他們戴還蠻好看的」。太報 ・ 8 小時前
金馬62／曾敬驊拿獎暴哭斷片 想帶沒出國過的爸媽放下工作去玩
曾敬驊在《我家的事》展現鬆弛有度的喜劇演技，曾被金馬評審團讚譽脫胎換骨，看不出一絲偶像包裝，是有別以往的演出。如今順利擊敗金士傑、黃秋生、姚淳耀、黃鐙輝，拿下金馬男配角獎。曾敬驊一上台就先感謝《我家的事》跟他對戲的家人們，「謝謝姚淳耀、藍葦華、高伊玲、黃...CTWANT ・ 16 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
凌濤驚爆鄭文燦回鍋選桃園內幕！「一切都要看賴清德的態度」
針對外界傳「鄭文燦回鍋參選2026桃園市長」選舉，國民黨桃園市議員凌濤直指「無風不起浪」，鄭文燦參選2026並非空中樓閣，就算藍白合作了也不能掉以輕心。中天新聞網 ・ 3 小時前
柬埔寨劫囚案引關注 陸女被造謠成「江湖最後的大嫂」拍片闢謠
柬埔寨近日發生驚天劫囚案，一名越南籍女子因試圖劫走即將受審的囚犯失敗落網，卻因清秀面容意外引發熱議。而大陸網路上還盛傳加油添醋、張冠李戴的謠言，將該女子封為「江湖最後的大嫂」，稱其真實身分是來自廣西的馮靜，讓本人不堪其擾只能拿證件拍片闢謠，官方也出面協助澄清。中天新聞網 ・ 1 天前
湘瑩拆避孕器3個月！突曬大肚照「肚子大到像懷孕」 穿泳裝性感現身
藝人王嫚萱（原名湘瑩）今年初無預警宣布與好友結婚，8月受訪時後透露剛把避孕器拿掉，也想要努力看看自然受孕，今（22）日她突然曬出大肚照，驚呼「肚子大到像懷孕！」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前