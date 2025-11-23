被媽媽問「是不是胖了」藍心湄再補刀 王少偉無奈鬆口回應

記者王芷姍／台北報導

曾是男子團體5566成員之一的王少偉，今年48歲仍維持良好體態，常在社群分享運動日常。未料他昨（22）日突然在臉書透露，媽媽質疑他「是不是變胖了？」連演藝圈大姐大藍心湄都在留言區直球問：「你是不是胖了？」讓王少偉哭笑不得，只能無奈回應。

王少偉表示母親的「你是不是胖了」是收心最強的一句話。（圖／翻攝自王少偉臉書）

王少偉在臉書發文透露，讓他休假瞬間「收心」的最強一句話，竟然是來自母親的一句提問「你是不是胖了？」接著貼文下半段不斷重覆「你是不是胖了」這句話，似乎意味著母親不只問他一次，而是無限循環持續發問，讓他深感無奈，

演藝圈大姐大藍心湄（圖）在王少偉貼文下直球問：「你是不是胖了？」。（圖／翻攝自藍心湄臉書）

沒想到發文才沒多久，藍心湄也加入留言區「補刀」，直接問他「你是不是胖了？」讓王少偉苦笑回應「是以前太瘦……」，還附上一個哭哭表情符號。有粉絲試圖安慰他，留言寫下「不能說是胖，而是最近腫了」，沒想到王少偉更無奈表示「好像沒有比較好。」另一位粉絲則稱讚他最近看起來「比較結實」，他則幽默地回覆「厚實。」

