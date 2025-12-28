被媽媽騙去日本賣身 泰12歲少女回家了...喊「想見弟弟」

泰國一名12歲少女被媽媽騙去賣身。（示意圖，非當事人／pexels）





泰國一名12歲的少女，今（2025）年6月被媽媽騙到日本東京，並提供客人性服務，9月因為想家自行向相關機構通報，事件引發國際社會譁然。幾經奔波，該名少女終於在26日回到泰國，在機場時吐露「想要見弟弟」，惹人鼻酸。

據《讀賣新聞》等日媒報導，少女原本居住在泰北的農村，與祖父母一同生活，6月下旬在不知情的情況下，以短期在留資格與媽媽赴日，被迫在東京的一間按摩店提供男客性服務，之後又被轉賣到其他店。

9月時，少女終於忍不住想回家的心，自行到東京出入國在留管理局求助，整起人口販賣、違法勞動事件才曝光。事後警方查出，該名少女的母親，把少女帶到日本風俗店後，就離開日本到台灣進行性服務相關產業，遭到台灣警方逮捕。

23日母親從台灣遣返回泰國，並被依人口販賣等罪嫌逮捕；至於心心念念回鄉的少女，則是在逃出違法業者的魔掌後，被安置在日本的相關單位中，直到26日終於離境，抵達泰國素萬那普機場後，少女向接應她的政府官員表示「想要見弟弟」，惹人鼻酸。

