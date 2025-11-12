被嫌太無趣！「最美星二代」自曝最恐怖社交狀態

女星韓菲。（陳俊吉攝）

王中平與余皓然的女兒韓菲，有「最美星二代」之稱，現年22歲的她不僅擁有亮眼外型，更以音樂為志，為追夢毅然休學、於2023年正式出道。平時在社群上樂於與粉絲互動的她，10日則在IG發表一篇長文，首度吐露成長過程中面對「被誤解」與「被標籤」的心境。

韓菲在IG寫下長文，透露從小到大常聽見「你太乖了」、「你太正經了」、「你好無趣呀」等評語，讓她時常陷入自我懷疑，「每次總想為自己平反些什麼，但隨即又想，我要如何在這樣短時間內向別人證明些什麼呢？」面對外界的評論，她選擇以笑帶過，「好像說什麼都不是也毫無意義，於是總笑笑著說『會嗎？』」

廣告 廣告

她進一步反思現代社交的浮躁現象，直言：「一旦人與人之間的相處都建立在有目的性的自我表現和自證上，會喪失了最真實的本質。」韓菲坦言，這樣的互動模式讓人「誰也沒真正了解誰，這是我覺得最恐怖的社交狀態」。

韓菲表示即使知道自己有時過於理想化、不夠圓滑，她仍希望能誠實面對每個階段的自己，「即便被誤會，被不看好，被貼上一些片面的標籤，也能發自內心地相信、愛自己，並以自己的方式和步調做自己」。韓菲透露自己會理直氣壯地在內心吶喊「我覺得我是個超級有趣的人！」作為收尾，展現出她對自我價值的堅定與幽默。她說，「我想這就是我的叛逆。」

更多中時新聞網報導

羽球》不辦引退儀式 戴資穎想品台灣美

旅展北歐線搶手 接330萬大單

張信哲疫後重返倫敦再會接招