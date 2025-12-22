被學生問統獨立場 鄭麗文：兩岸互不隸屬「但同屬一個中國」

國民黨主席鄭麗文22日晚間受邀出席東吳大學政治系學生會，演講「國民黨的改革與青年參政之路」，發表她的求學參政歷程後接受學生提問。有學生詢問統獨立場，鄭麗文表示，中華民國是不是國家？當然是國家，不需要這樣挑釁地詢問，中華民國、中華人民共和國雖然互不隸屬，但「同屬一中」，國民黨反對台獨，因為台獨解決不了問題，卻可能帶來毀滅性的結果，至於誰對中華民國有質疑「不言而喻」。

鄭麗文指出，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，但同屬一個中國，這就是中華民國憲法白紙黑字的規定，憲法就是這樣講的。或許學生提問想討論兩國論或台獨可不可能？在台灣，國民黨是反對台獨的，因為解決不了問題，卻可能帶來毀滅性的結果，美國也支持一個中國政策，台獨沒有任何空間，這也是前總統陳水扁、李登輝、蔡英文執政都無法台獨，賴清德總統也說台獨非選項的原因。

有學生問及，鄭麗文先前接受專訪時曾稱俄羅斯總統蒲亭非獨裁者引發爭議，試問蒲亭、中共領導人習近平、賴清德誰比較獨裁？鄭麗文回應，當時訪談有其脈絡，作為台灣政黨領袖，自己不會用這麼嚴厲、強烈的字眼去形容其他國家領導人，且蒲亭是民主選舉出來的總統，不希望「說三道四」，她也不想形容美國總統川普是獨裁者，不過作為在野黨，她在台灣內部當然可以批賴清德違背民主、想成為獨裁者。

針對軍購特別預算，鄭麗文強調，國民黨支持台灣軍隊與國防，但軍購需要合理、有效、科學討論，而非空白支票、寫上數字，為何政府不接受國會監督、專家意見？就要大家吞下去？這樣難道是主權獨立國家？外界不需要扣帽子給她和國民黨。兩岸關係應奠基在九二共識、反對台獨的基礎上，國共和解，創造兩岸和平，不打仗。