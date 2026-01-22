被客戶問倒，氣氛降到冰點...提案大師傳授6招，立即翻轉主導權

各位想必有過類似的經驗：簡報進行到一半，忽然有人說起專業細節。這就代表你遇到分析師框架了，在工程師和金融分析師的產業尤其普遍。分析師框架會毀了你準備好的提案。

聽眾一旦開始「深入鑽研」枝微末節，代表說話者漸漸失去掌控權。聽眾的認知「溫度」起初很高，隨著提案進行自然會逐漸降溫，如果這時你塞給他們的新皮質需要思考的東西，他們就會隨之冷卻。解決問題、運算、統計和幾何都叫作「冷認知」（cold cognitions）。若提案過程中，你丟給聽眾的問題需要計算或思考細節，氣氛絕對會迅速降至冰點。

廣告 廣告

我們必須認清一項事實：熱認知（hot cognitions）和冷認知（cold cognitions）無法在人腦中共存。熱認知即是欲望或興奮等感覺，冷認知則來自分析和解決問題等「冰冷」的過程。為了維持框架支配權和動力，你必須逼聽眾有空時再自己分析細節，把專業細節從簡報中抽掉。

巧妙應對客戶「提問」，趁機提升掌控權

當然，聽眾難免會針對細節發問，打從心底相信自己需要了解這些細節。這時該怎麼辦呢？請用事先擬好的摘要資料回應即可。

也就是說，正面回答問題，指出最精要的資訊即可，再把聽眾注意力拉回提案本身。要是你推銷某項產品時，對方卻不停追問詳細價格，別傻傻地被對方牽著鼻子走。可以簡略回答，不拖泥帶水、直接透露最主要的資訊，再拉回建立生意關係之上。

這等於明白告訴聽眾三件事：一、我還在考慮是否要跟你合作。二、假使我決定跟你合作，屆時所提出的數字就會證明我所言不假，現在就別操這個心了。三、我很在乎做生意的對象。

務必時時讓對方把重點擺在合作關係上，細節分析之後再說。當你遇到的對象會忽然感到無聊或追問起細節時，這是最可靠又有效的因應方式。

別忘了，只要框架在握，就掌控了討論事項，也決定了接下來的遊戲規則。

客戶為何對提案「毫無反應」？

有時候，你明明什麼都做對了，卻因某種不可抗力或莫名其妙的理由，對方不再有任何反應，先前建立的個人連結好像逐漸消失。

若你發覺溝通不再是雙向，就意味著對方處於「無反應狀態」（nonreactive state），好比腦袋分心或神遊去了。好在只要及時發現並採取行動，就能挽回這種興趣缺缺的狀態。

凡是留意到對方的言詞或肢體透露出厭煩，也就是對方覺得可以預測你的想法，或猜到你要說明的東西或方式時，你就要有所警覺了。

絕大多數聰明人都很喜歡接觸新奇又好玩的事物；光是解開謎底的過程，就好比星期天的填字遊戲，本身就是一種娛樂。我們的大腦生來就是在尋找這類愉悅的刺激。

你首次跟對方說明想法時，等於啟動了他最原始的渴望。其實，對方同意會面的當下，言外之意即是「我想搞清楚你在玩什麼花樣」。

沒人開會是為了聽取本來就知道的事

這項基本觀念正是所有提案的推手：好比賦予你一個無形的鉤子，讓你簡報時鉤住並維持對方的注意力，潛台詞就是：「我可以解決你們的問題，提出你們都不知道的妙計。」正因如此，對方才會答應會面、聽你簡報。

會議一開始，聽眾都很專心。這個時刻十分難得，但原因絕對出乎你的意料之外。聽眾之所以注意力集中，是想搞清楚一件事：「你有什麼與眾不同的點子嗎？你的解決辦法是否比別人高明？」

若聽眾發覺答案跟原先猜的差不多，腦袋就會開始放空；當然，認知到這點的當下，他們會感到一陣得意，但之後就會放空了。

這裡指的「放空」（check out），不只是注意力渙散或發呆。這種情境下的放空，是一種近乎完全遲鈍的狀態。你得極力避免聽眾陷入這個狀態。

Pitch進行的過程中，隨時都會有聽眾揭開謎團、發現解方，搞懂來龍去脈，然後開始放空。因此，時間一久，主講人就會失去愈來愈多聽眾的專注力——解謎成功的人，心就會飛走。

我們很容易以偏概全：「噢，他們失去興趣了。」但真正的原因是，他們已釐清並理解我們的想法，心想繼續專心聽下去也不會有收穫，無論如何都沒必要周旋下去。

如前所述，大腦非常節省認知能力。除非確定對自身有益，否則就不再維持注意力。分析師框架可能摧毀你的話術，因為它只注重白紙黑字的資料，忽略關係和理念的價值。

擊退分析師框架最有效的方法，就是使用「吊胃口框架」。在四個框架類型之中，吊胃口框架的威力最為強大，因為它能劫持高度認知能力，喚起對方大腦中較為原始的機制。

敘事與分析型的資訊無法同時存在，無論如何都不可能共存。人的大腦不可能一邊冷靜分析內容，一邊融入故事、深受感動。由此可知，吊胃口框架的祕密威力有多麼重要。

對方探究枝微末節時，你就要分享與自己切身相關又涉及主題的小故事。這則故事可不能當場瞎掰，應該是事先準備好的個人經驗，以便隨時能在談生意時派上用場。由於所有人的鱷魚腦都差不多，只需一則故事，就能挑起在場每個人的好奇心。

你自己必須是故事的主角，這樣才能把焦點拉回自己身上。聽眾會停下手邊的事，抬頭聆聽你分享個人經驗。

分享的過程中也要營造懸疑感，故意只把故事說一半，這樣才能吊聽眾的胃口。你沒猜錯，只要用親身經歷的刺激故事抓住聽眾注意力；然後你暫時不交代結局，維持聽眾對你的專注，說故事這招比你想像得有用許多。

如何訴說吊人胃口的故事

好故事應具備以下元素：

一、簡短扼要，主題與當前的Pitch相關。

二、故事主角必須是你自己。

三、涉及危險和不確定因素。

四、反映時間壓力——若不採取行動，下場會很淒慘。

五、反映個人焦慮——你想行動卻因某阻力而受挫。

六、失敗後果不堪設想。

我有次搭著公司專機出差，同行的還有生意合夥人和律師。當時，飛機停在距舊金山三百英里的加州小鎮波特維爾（Porterville）的機場跑道上。這個機場非常小，但出入舊金山的大型客機班次眾多，空中交通十分繁忙，飛機起飛後必須快速爬升，加入忙碌的空中交通網絡。

在某個提案的場合中，我說得可沒這麼平鋪直敘。當時，我在跟一群當地機場官員開會，我知道在場聽眾都是飛行員、工程師和對飛機頗有研究的人，因此事先準備了這則故事，打算視情況再端出好菜。果不其然，我遇到了分析師框架的攻擊，所以我開始說起故事：

「我突然想起之前在波特維爾的插曲。前陣子，我和生意夥伴飛到波特維爾洽談兩個案子。你們也知道，那裡的機場超小，四周沒有半個塔台，完全得靠目視飛行規則（VFR）。」

「波特維爾的領空是由兩百六十英里之外的舊金山飛航管制，所以起飛的訣竅在於快速爬升到一定高度後，立刻加入空中交通網絡。我們本來就預料起飛會晃得很嚴重，所以發現飛機加速陡升的當下，還不覺得有什麼可怕的。」

「飛機在全速爬升的過程中，我們還能輕鬆閒聊著生意經，直到大概到了海拔九千英尺時，飛機忽然劇烈晃動，隨即向下俯衝。短短幾秒鐘內，我們就下降了一千英尺。」

「當時全部人都緊抓著座椅、滿口髒話，警報器響個不停。艙門打開，我看到兩名機師在吵架，其中一名大喊：『TCAS！TCAS！』我那時根本不曉得那是指空中防撞系統。我拚命想搞清楚當下的狀況，想說這下完蛋了，只有死路一條……」

「言歸正傳……」

如此便馬上把主題拉回原本的簡報。為何這項策略屢試不爽？其中一項可能是聽眾沉浸在故事當中，跟著我的情緒起伏。當然，他們曉得我們最後活了下來，但我挑起了他們的好奇心——為何兩名機師要起爭執呢？他們想知道答案。但我故意暫時不破哏，讓他們心癢難耐，分析師框架也隨之瓦解。

根據我的經驗，分析師框架遇到渲染力十足、精彩又與自身相關的故事，都會立刻遭到瓦解，全場注意力又回到我身上，讓我能按照自己的議程、時間和主題完成提案。

之後，我再把剩下的故事說完：

「原來，飛機驟降是因為自動駕駛系統內建空中防撞軟體，一旦偵測到有別架飛機進入了我們的爬升範圍，電腦就會及時採取應變措施，避免兩機空中相撞。當時真是千鈞一髮，還好老天保佑，我現在才能站在這裡分享這個故事。」

「兩名機師之所以搶著要碰節流閥，都是因為副機師不知道電腦自動接管了飛機。年長的機師經驗豐富自然知道，因此才會把副機師的手給打掉。一切都是空中防撞系統啟動的關係。」

這個真實經驗具備所有必要元素：簡短、緊湊，又有危險和懸疑感（兩名機師究竟在幹嘛？）剛好又跟我那天對機場高層的提案相關。

說不定，從宏觀角度看來，這就是為何我們喜歡說驚心動魄的故事——為了身歷其境地感受生死關頭的澎湃情緒，暗地希望自己不必走這一遭。像這樣描述一次簡單的個人經歷，對聽眾來說意義重大，因為這透露了你的個性，讓對方得以一窺你的人生。

思考要說什麼故事時，務必大膽地讓故事跟你自己切身相關。只要與當前的生意有所關聯，又具備前述六大元素，就會產生很棒的效果。

《募資提案教父的破億成交術》☛立即購書：商周Store、博客來

責任編輯：高郁捷

核稿編輯：張勝宗









看更多商業周刊內容

談生意不是越積極越好！結束前說出這句話，客戶會被你嚇跑

「請稍等、先稍坐」櫃檯總是敷衍承諾⋯提案大師揭辦公大廳真功能：貶低地位

「謝謝你特地跑一趟，但我下午只有15分鐘」客戶擺架子，提案大師教你一招拿回主導權