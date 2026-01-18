被宣判只剩5年健康人生！她60歲活成21歲 逆齡祕訣全公開

60歲的萊絲莉．肯尼外貌神采奕奕，經檢測生理年齡僅21歲，被譽為逆齡實踐者。（圖／翻攝自IG， @Leslie Kenny）

當年聽到醫師說「妳的健康可能撐不過五年」，對萊絲莉．肯尼（Leslie Kenny）來說無異於晴天霹靂。這名現年60歲的健康倡導者，在39歲時曾被診斷出紅斑性狼瘡與類風濕性關節炎，然而，如今的她不但健康活躍，經檢測後的生理年齡更只有21歲，堪稱是逆轉人生的最佳典範。這場逆轉人生的關鍵，她選擇靠5個簡單卻關鍵的行動，逐步與疾病共處，甚至扭轉體內時鐘。

根據《Women’s Health UK》報導，那一年，萊絲莉39歲，剛結束壓力沉重的工作，也正經歷長期求子的身心耗竭。不久後，她接連被診斷出紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎與橋本氏甲狀腺炎三種自體免疫疾病，幾乎看不到未來。當時醫師甚至直言「妳可能只剩下5年的健康生活」。

萊絲莉原本在美國從事新創產業工作，病情突如其來讓她深感震驚，但她並未放棄，反而啟動全方位生活改革，從飲食、運動、心理到醫療全面調整。她曾憶起祖母對她說過的一句話：「什麼方法都試試看」，成為她努力轉變的動力來源。後來，她不僅成功自然懷孕，也透過免疫球蛋白（IVIG）療程與整體健康管理重建生活節奏。

如今她定居英國牛津，是牛津長壽項目（Oxford Longevity Project）共同創辦人，長年致力於推廣健康長壽的實踐經驗與知識。她也公開自己長年奉行的5大日常運動與行動習慣：

一、走路與騎車為日常移動首選為避免高強度訓練對身體造成負擔，萊絲莉從低強度步行開始，逐步加入登山等活動，如今則多靠步行與單車完成日常移動。

二、「微運動」抗久坐、減發炎她會在工作會議中短暫起身活動，例如進行深蹲，避免長時間靜坐造成慢性發炎。

三、偏好低衝擊運動如瑜伽與皮拉提斯這類運動有助於提升柔軟度與核心穩定性，對身心都有正面幫助，且風險較低。

四、找出適合自己身體的「最佳強度區間」她認為太輕或太重的運動都可能不利健康，應依身體狀況調整強度與頻率，避免過勞。

五、血流限制訓練（BFRT）刺激身體反應她特別推薦這種利用束帶短暫限制血流的訓練方式，能在低重量下激發肌肉生長與荷爾蒙反應，在日本復健領域亦相當普遍。

對於一般民眾難以一口氣改變生活方式，萊絲莉建議可從最小的步驟開始，例如每日固定一項簡單的健康行動，建立一致性後再逐步擴大，讓健康行為更容易融入日常並持久維持。從被判只剩「5年好日子」，到60歲擁有21歲的生理年齡，萊絲莉的故事顯示，透過科學的生活調整與持續行動，身體有可能實現真正的逆齡。

透過科學生活調整與持續行動，萊絲莉成功逆轉生理老化，活出全新節奏。（圖／翻攝自IG， @Leslie Kenny）

