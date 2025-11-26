被害人多57倍！黃子佼二審改判1年6月 律師：法官很有智慧

黃子佼二審依《個人資料保護法》判決違法蒐集兒少個資及性影像，處1年6月徒刑。（本刊資料照）

藝人黃子佼捲入「創意私房」持有未成年性影像案，高等法院昨（25日）宣判，撤銷一審《兒少性剝削條例》無故持有罪8個月徒刑，改依《個人資料保護法》判決他違法蒐集兒少個資及性影像，處1年6月徒刑，並予以4年緩刑，須履行180小時義務勞務及參加3場法治教育課程。全案仍可上訴。

高院指出，黃子佼已與37名身分明確的被害人和解，並獲得對方同意緩刑；但仍有10名被害人身分不詳，相關部分已交由台北地檢署持續偵辦。

值得注意的是，二審採用《個資法》認定犯罪，使被害人從一審的35人變成2千多人。

律師劉韋廷在臉書分析指出「其實二審法官是很有智慧的」，一審僅針對持有「未成年性影像」認定，故被害人限縮在35人；但二審法官改以《個資法》論罪，使得黃子佼所持有、下載的影像中的2千多人皆構成被害者，不僅限於未成年人；這2千多人未來也能向黃子佼提起民事求償。

此外，由於依據的法條不一樣，被害人也不一樣，所以黃子佼的刑期也因此從8個月提高到1年6個月。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

