被害者坐滿現場！56民團揭醫療與司法黑洞 改革聲浪再升高

【警政時報 記者林照東／台北報導】匯聚全國 56 個民間團體的反廢死聯盟，（15日）於台北市中山區康健會館舉行會員大會暨被害案例研討會。活動結合醫療改革、司法改革與受害者權益倡議，多個協會共同出席，現場聚集來自全台的受害者與關心制度改革的民眾，氣氛熱烈。

民間56個團體於研討會中與民眾面對面交流，現場座無虛席，受害者踴躍參與討論醫療與司法改革議題。（圖/主辦單位提供）

此次研討會為多個民間組織的年度重點會議，包括台灣自然養生保健協會、台灣善能量養生保健協會、全國公民財產保障協會、全國被害人權協會、各縣市公道正義協會等。主辦單位指出，本次活動不僅是例行會員大會，更是跨領域整合醫療制度、司法案件與民間救援力量的集結。

劉承武理事長活動現場接受義診調理，展現民間團體長期推動公益與關懷弱勢的精神。（圖/主辦單位提供）

活動現場同步提供義診與義剪服務，延續多年公益傳統，讓弱勢族群能在活動中獲得身心上的支持。主辦方強調，民間團體的角色不只是倡議改革，更要實際站在第一線協助受害者。

研討會現場聚集大量民眾，醫療改革、司法制度與受害者權益成為焦點議題。（圖/主辦單位提供）

主辦單位回顧，9 月 20 日舉辦的前一次研討會，因大量受害者湧入，座位從室內排到室外，不少民眾希望當場陳述自身遭遇、尋求協助，但受限於時間無法逐一回覆。今日的研討會因此特別延長交流時間，讓受害者能攜帶相關文件現場詢問，並直接與團隊溝通。

專業志工協助長者肩頸調理，活動中除了研討會外也同步提供義診與健康關懷服務。（圖/主辦單位提供）

活動也持續推廣「六不自然養生理念」，包含不用吃藥、打針、開刀、手術、放射線治療與醫美，強調透過自然方式維護身心靈健康，避免過度醫療及衍生問題。同時針對醫療過失、行政不當介入、財團壓迫等多起案例進行討論，期望讓更多受害者能透過民間力量獲得支持。

主辦單位表示，長期以來，許多弱勢者在面對醫療與司法制度時，因欠缺資源而難以對抗公權力或財團，因此56個民間團體聯盟的存在，正是為了讓弱勢者能夠「敢發聲、敢面對、敢要求正義」。並強調：「我們不迴避問題，也不拒絕任何受害者。只要有人需要，我們一定會站在最前線。」

劉承武理事長呼籲，民眾應持續關注醫療與司法改革議題，並鼓勵參與者將今日活動透過抖音、TikTok、臉書等平台直播或分享出去，讓更多人看見受害者的聲音。主辦方強調，唯有讓社會持續聽見真實的案例，改革才能真正推動。

現場來自不同縣市的民眾，也不乏第一次參與此類活動的受害者。有家庭因醫療疏失走上漫長求償之路，也有民眾因司法程序繁瑣遭遇不當對待。每個案例都反映出制度背後未被看見的痛點，許多人希望透過今日的研討，爭取到重視與協助。

劉承武理事長最後表示，他們會持續整合跨縣市資源，提供免費協助，並強調「民可以與官鬥，弱勢也能站起來」。呼籲社會大眾共同支持改革，期望透過不間斷的努力，讓台灣的醫療與司法制度更健全、更符合人權精神。

