被家寧媽告獲不起訴！Andy老師首發聲：正義會遲但絕不缺席

Andy老師被家寧媽媽告，最終獲不起訴處分。（圖／IG@andy1994x）

YouTuber Andy老師（王崇睿）為了頻道「眾量級」的權益，持續和前女友家寧一家四口隔空交火，官司仍在持續進行中。不過，家寧的媽媽曾淑惠反告Andy誹謗、違反個資法的部分，今（7日）獲不起訴處分，對此，Andy老師也發聲了。

Andy老師全文：

大家還記得3 月 11 日那支影片嗎？「10年了！227萬訂閱眾量級 Crowd 原來不是我的？！」 發布後，我被曾淑惠提告誹謗及違反個資法。歷經八個月的調查與等待，結果正式出爐「不起訴確定！」

我的不起訴及張家人的起訴，證明我在影片裡說的每一句話、呈現的每一段內容，都有事實、有依據。這一路走來壓力很大，但也更加確信，「真實的力量，總將會發光。」

感謝一直相信我的你們，我會繼續用影片，把光照進每個被遮蔽的角落。還有，大家想念我的瀏海嗎？#Andy老師 #正義會遲但絕不缺席 #讓真相說話 #感謝支持

