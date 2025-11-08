被家寧媽告2罪獲不起訴 Andy：真實總將會發光

台北市 / 綜合報導

YouTuber Andy被家寧媽媽提告誹謗及違反個資法，經歷8個月的調查與等待，結果正式出爐，Andy獲不起訴處分確定，稍早他也透過社群開心發聲。

Andy表示自己始終堅信：「真實的力量，總將會發光。」最後，Andy也向所有，一路以來一直相信他的粉絲們，致上最深的謝意，並且承諾未來將會繼續用影片，把光照進每個被遮蔽的角落。

