被家寧媽告2罪獲不起訴 Andy：真實總將會發光
台北市 / 綜合報導
YouTuber Andy被家寧媽媽提告誹謗及違反個資法，經歷8個月的調查與等待，結果正式出爐，Andy獲不起訴處分確定，稍早他也透過社群開心發聲。
Andy表示自己始終堅信：「真實的力量，總將會發光。」最後，Andy也向所有，一路以來一直相信他的粉絲們，致上最深的謝意，並且承諾未來將會繼續用影片，把光照進每個被遮蔽的角落。
遭控出軌多人Andy首回應 反轟家寧跟男閨蜜頻繁高額消費「還要幫討錢」
持續緊咬Andy老師！ 家寧發預告要釋出「真相」
家寧拿到帳本「開告媽媽」 Andy老師：張小姐終於想通了
