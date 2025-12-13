被家暴離婚後「還要我跟他睡」 電商女王周品均曝內幕：為什麼是我要原諒？

前東京著衣創辦人「電商女王」周品均。翻攝自周品均IG



前東京著衣創辦人周品均曾遭家暴，2013年與前夫鄭景太離婚，打拼十年的事業也被迫離開，但她2016年又創立新品牌「Wstyle」，2020年接任唯品風尚集團執行長，有「電商女王」之稱。她日前在社群自曝當年被家暴情況，直言對方至今沒有道歉、賠償、悔改，「那為什麼是我要原諒？」

周品均在IG社群發文說，很多人問她：「為什麼不原諒？」她被家暴、被情勒、被操控、被威脅，所以堅決離婚。但離婚後，對方竟然還要她跟他睡，她拒絕了，最後被淨身出戶。

周品均表示，十年心血公司被搶，造成她巨大損失，「至今他有道歉嗎？有賠償嗎？有悔改嗎？沒有。那為什麼是我要原諒？」

周品均強調，自己說出來從不是為了控訴誰，而是讓還在困境裡的人知道，跟她一樣不放棄，還是可以重新站起來。

周品均認為，不原諒一個人，不代表就要活在仇恨裡，她也向粉絲喊話，「我們可以不原諒誰，但仍心存善良，努力讓自己過得幸福」。

貼文獲得粉絲踴躍迴響，「精品公關女王」岳啟儒也在貼文下留言，「要你原諒的人在發神經吧！我認識的你是個極度善良的人，即使受了苦仍然對這個世界懷抱正向與溫暖，但不代表要忍氣吞聲接收欺負，善良仍然可以強悍。」

