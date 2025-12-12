被家暴、10年心血被搶！周品均拒原諒前夫：還是能往前走

「電商女王」周品均在社群平台發文直言，面對曾經家暴、搶走十年創業心血的前夫鄭景太，自己沒有義務原諒對方。她強調對方至今沒有道歉、賠償或悔改，「那為什麼是我要原諒？」貼文引發討論。

周品均 。（圖／翻攝自 周品均臉書 ）

周品均發文表示，很多人問她「為什麼不原諒？」她回應，「我被家暴、被情勒、被操控、被威脅，所以堅決離婚。離婚後還要我跟他睡？我拒絕 最後被淨身出戶。十年心血公司被搶，造成我巨大損失，至今他有道歉嗎？有賠償嗎？有悔改嗎？ 沒有。那為什麼是我要原諒？ 誰那麼想當聖人，自己去當好不好？」

周品均強調，「不原諒一個人，不代表就要活在仇恨裡，我們可以不原諒誰，但仍心存善良，努力讓自己過得幸福」。貼文引發討論，不少網友紛紛留言力挺，「沒錯。未經他人苦，莫勸他人善。 被傷害的人也有不原諒的權利」、「誰心胸那麼寬大可以原諒搶走巨額財產的家暴情勒男？？？」、「為什麼會有人覺得應該要原諒」、「真要原諒，就該原諒當初那個傻傻的自己吧」、「就是說呀！為什麼要原諒一個完全沒有悔改之心的人」、「光是犯後無悔意而且還想繼續亂講話，就完全不用考慮原諒這件事」。

周品均也在留言區表示，「我說出來不是為了控訴誰，而是讓還在困境裡的人知道！跟我一樣不放棄自己！還是可以重新再站起來」、「我覺得很多人都誤會了，要原諒才能往前走？其實不用。」

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

