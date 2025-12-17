被寫「2025年退團」柴智屏力挺朱孝天：他永遠是F4 為何多年不促成合體？親揭關鍵

柴智屏（右）出席活動受訪，針對F4合體與朱孝天（左）相關爭議罕見發聲，直言「退團說法」並不成立。（翻攝自網路、本刊資料照）

「偶像劇教母」柴智屏 今（17日）現身圓山飯店出席TAFAD GALA纖光盛宴，久未公開受訪的她，被問及近日掀起討論的F4合體話題，特別是名單中未見朱孝天 一事，柴智屏罕見直球回應，不僅為朱孝天發聲，也再度說清她對F4定位與「合體」的真實看法。

F4少了朱孝天？柴智屏怎麼看這場合體風波？

柴智屏指出，F4最初並非傳統意義上的偶像男團，而是源自戲劇角色延伸而成。她強調，F4誕生於《流星花園》，先有角色，才有後續的團體活動，因此外界以「退團」形容朱孝天，並不恰當。

廣告 廣告

她直言，「朱孝天曾經是成員之一不會改變。」並形容相關說法相當荒謬。

對於「朱孝天2025年退團」看法？柴智屏直言不尊重

談到近日在維基百科出現「朱孝天2025年退團」的說法，柴智屏坦言看到時相當錯愕，認為這樣的描述不僅失真，也忽略了F4的誕生背景。

她直言，否定朱孝天的F4身分，不只是對成員的不公平，也是對原著創作者與作品歷史的不尊重。

朱孝天直播談行程惹議 柴智屏怎麼評價？

針對朱孝天日前在直播中談及相關行程，引發外界討論，柴智屏也給出相對中性的看法。

柴智屏表示，自己從2001年就認識朱孝天，對方至今仍保有「不太世故的大男孩」性格。不過，她也坦言，若在已答應邀約的情況下公開談論細節，確實可能讓其他相關人士感到不被尊重。

為何不當F4合體推手？柴智屏給出關鍵原因

多年來，外界不斷詢問柴智屏是否有意促成F4再度合體，她這次也明確表態「沒有這個打算」。

她直言，F4成員從來不缺資源或酬勞，真正缺乏的是能讓4個人一起往前走的共同目標與想法。這番說法，也與周渝民過去受訪時提到「有好玩的事才會合體」的說法不謀而合。

更多鏡週刊報導

F4為何無法合體？朱孝天開撕後反被轟「踩到所有人底線」 狄志為點出最大致命傷

汪蘇瀧10年前就已當爸？被爆「隱婚又再婚育有1女1子」 官方態度曝光

芃芃野溪溫泉「遭怒挖秒變冷水」！宜蘭爆紅祕境一夜消失 網友因1事反力挺怪手司機