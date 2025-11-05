被寶佳瞄準併購！ 中石化強化財務：京華廣場土開聯貸合約展延一年

京華城外觀。廖瑞祥攝



寶佳集團啟動中工經營權之爭，市場推測中工關係企業中石化握有更多、更大的土地，且子公司鼎越開發捲入京華城弊案，京華廣場土地遭扣押，恐影響還款。中石化今（11/5）日於證交所召開記者會，說明鼎越公司就聯貸案已經取得聯貸銀行團同意，合約到期展延一年。

中石化總經理陳穎俊表示，因應鼎越公司之京華廣場土地開發案籌組的聯貸合約原於2025年11月5日到期，業經金融機構同意到期展期一年，並於2026年3月31日、6月30日及9月30日分別償還5億、10億及15億元。

陳穎俊說明，公司及鼎越公司將繼續執行相關後續作業，確保對債權金融機構之承諾落實到位。中石化將規劃處分高雄前鎮區之土地，除償還金融機構借款外，亦可充實營運資金、強化財務穩健。

