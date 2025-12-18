被封吃不胖體質！韓韶禧4招「女神美貌管理術」：一口飯嚼50下

韓劇女神韓韶禧（曾譯：韓素希）因在《夫妻的世界》中飾演「最美小三」一角迅速走紅，她甜美外型與意外豪爽的個性反差，讓粉絲好感度極高，人氣直線攀升。近日，她登上韓國時尚雜誌年末封面，以姣好身材與清透五官再次震撼眾人，被外界封為「怎麼吃都不胖」的體質代表。

不過，韓韶禧多次強調，她的好身材並非天生，而是依照角色需求，調整體重與生活習慣。從飲食心態、進食方式，到替代選擇、規律運動，她的身材管理其實建立在可持續的生活原則上，而非一時的過度節食。

關鍵一：養成慢慢吃習慣，每口食物反覆咀嚼

韓韶禧的進食方式曾在社群平台掀起熱議。粉絲在她直播用餐時發現，她每口食物都咀嚼得很久，一口甚至反覆咀嚼約50下，有時花上好幾分鐘才吞下肚。這並非刻意為了瘦身，而是長期養成的生活習慣。

日本腸胃科權威新谷弘實醫師也建議，細嚼慢嚥能讓血糖上升平緩，避免對胰島素與脂質代謝產生不良影響，還能預防脹氣、消化不良等問題，並讓大腦即時收到「飽足感」訊號，預防暴飲暴食，同時促進唾液分泌，給胃液與膽汁充足時間完成消化，對身體更友善。

如果覺得每口嚼50下太辛苦，不妨邊聽音樂邊吃飯。選擇節奏緩慢的抒情歌或慢板古典樂，自然會放慢咀躍與進食速度，讓細嚼慢嚥更容易融入日常生活中。（編輯推薦：節拍器變身減肥神器！8技巧慢慢吃瘦更快，日本女星也愛用的慢食減肥法）

關鍵二：不硬撐忌口，改選低負擔替代品

飲食上，韓韶禧不會完全限制自己的口腹之慾，而是挑選熱量低、負擔小的替代品。例如想吃麵時，她曾推薦以蒟蒻製成的冷麵，整份熱量較低，即便連湯一起吃也毫無負擔感。

想吃炸物時，則選擇雞胸肉，在保留口感的同時降低油脂攝取。對於重口味料理，她偏好減鹽、調味調整過的產品，再搭配蒟蒻麵或少量主食食用，避免因過度忍耐而破壞飲食節奏。

關鍵三：選擇全身性、高活動量運動，維持身體消耗

運動方面，韓韶禧曾分享自己會跑步，也公開表示喜歡游泳，並接觸拳擊等全身性運動。這類運動需要大量肌群參與，活動量高，有助於維持身體消耗狀態。

相較於單一部位訓練，她偏好能同時提升心肺耐力與肌力的運動形式，讓身體在日常中保持活動感，也成為她身材管理的重要一環。

關鍵四：不追求一直瘦，健康體態最重要

韓韶禧曾在公開場合分享，自己並非長期維持極低體重，而是依作品需求調整身體狀態。她透露拍攝《夫妻的世界》期間體重約44公斤，但在進行大量動作訓練後，體重自然增加至54公斤。

她也說明，這樣的體重變化並非刻意暴飲暴食，而是為了讓身體能承受高強度拍攝。她坦言，不是只有極瘦才是理想狀態，有時脂肪增加在所難免，健康與體力才是能長時間工作的關鍵。



