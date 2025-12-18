被封吃不胖體質！韓韶禧4招「女神美貌管理術」：一口飯嚼50下
韓劇女神韓韶禧（曾譯：韓素希）因在《夫妻的世界》中飾演「最美小三」一角迅速走紅，她甜美外型與意外豪爽的個性反差，讓粉絲好感度極高，人氣直線攀升。近日，她登上韓國時尚雜誌年末封面，以姣好身材與清透五官再次震撼眾人，被外界封為「怎麼吃都不胖」的體質代表。
不過，韓韶禧多次強調，她的好身材並非天生，而是依照角色需求，調整體重與生活習慣。從飲食心態、進食方式，到替代選擇、規律運動，她的身材管理其實建立在可持續的生活原則上，而非一時的過度節食。
關鍵一：養成慢慢吃習慣，每口食物反覆咀嚼
韓韶禧的進食方式曾在社群平台掀起熱議。粉絲在她直播用餐時發現，她每口食物都咀嚼得很久，一口甚至反覆咀嚼約50下，有時花上好幾分鐘才吞下肚。這並非刻意為了瘦身，而是長期養成的生活習慣。
日本腸胃科權威新谷弘實醫師也建議，細嚼慢嚥能讓血糖上升平緩，避免對胰島素與脂質代謝產生不良影響，還能預防脹氣、消化不良等問題，並讓大腦即時收到「飽足感」訊號，預防暴飲暴食，同時促進唾液分泌，給胃液與膽汁充足時間完成消化，對身體更友善。
如果覺得每口嚼50下太辛苦，不妨邊聽音樂邊吃飯。選擇節奏緩慢的抒情歌或慢板古典樂，自然會放慢咀躍與進食速度，讓細嚼慢嚥更容易融入日常生活中。（編輯推薦：節拍器變身減肥神器！8技巧慢慢吃瘦更快，日本女星也愛用的慢食減肥法）
關鍵二：不硬撐忌口，改選低負擔替代品
飲食上，韓韶禧不會完全限制自己的口腹之慾，而是挑選熱量低、負擔小的替代品。例如想吃麵時，她曾推薦以蒟蒻製成的冷麵，整份熱量較低，即便連湯一起吃也毫無負擔感。
想吃炸物時，則選擇雞胸肉，在保留口感的同時降低油脂攝取。對於重口味料理，她偏好減鹽、調味調整過的產品，再搭配蒟蒻麵或少量主食食用，避免因過度忍耐而破壞飲食節奏。
關鍵三：選擇全身性、高活動量運動，維持身體消耗
運動方面，韓韶禧曾分享自己會跑步，也公開表示喜歡游泳，並接觸拳擊等全身性運動。這類運動需要大量肌群參與，活動量高，有助於維持身體消耗狀態。
相較於單一部位訓練，她偏好能同時提升心肺耐力與肌力的運動形式，讓身體在日常中保持活動感，也成為她身材管理的重要一環。
關鍵四：不追求一直瘦，健康體態最重要
韓韶禧曾在公開場合分享，自己並非長期維持極低體重，而是依作品需求調整身體狀態。她透露拍攝《夫妻的世界》期間體重約44公斤，但在進行大量動作訓練後，體重自然增加至54公斤。
她也說明，這樣的體重變化並非刻意暴飲暴食，而是為了讓身體能承受高強度拍攝。她坦言，不是只有極瘦才是理想狀態，有時脂肪增加在所難免，健康與體力才是能長時間工作的關鍵。
快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康\n
更多早安健康報導
藍莓洗錯越洗越髒！1分鐘去毒不怕吃農藥，這招再延長保鮮 糖尿病是雙向道！糖尿病可以吃水果，但這4樣真的碰不得
其他人也在看
止咳化痰粉「小鳥粉」要泡水嗎？藥師解答了
[NOWnews今日新聞]秋冬流感季，不少人感染流行性感冒，或是因溫差變化大開始有咳嗽症狀，而自行前往藥局買化痰粉，其中知名的「小鳥粉」Acetylcysteine化痰粉，有一派人認為是直接入口，另一...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 20
家長注意！10歲童喝超商「1飲品」心跳破120急送醫 醫驚：嚴重會送命
超商零食、飲料五花八門，許多小學生放學後都會忍不住買幾樣來滿足口腹之慾，但需要注意的是，近日一名10歲男童，買了能量飲料來喝，卻雙手劇烈顫抖，心跳飆升到120下，醫師直言險些送命，喊話家長一定要注意。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 17
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 53
常在凌晨三點醒來影響睡眠？專家點出背後生理機制
不少人都有過這樣的經驗——明明早早入睡，卻在凌晨3點左右突然醒來，之後便難以再度入眠。根據< medicaldaily>的報導，睡眠醫學專家指出，「凌晨三點醒來」是相當常見的睡眠困擾之一，若頻繁發生，恐影響整體睡眠品質、白天精神狀態，甚至長期健康。 夜間醒來並非毫無原因，往往與壓力、荷爾蒙變化及睡眠週期的自然波動有關；特別是在進入較淺層睡眠階段時，身體對內在刺激變得更加敏感，容易被「喚醒」。 壓力過大，皮質醇提早上升研究指出，壓力是導致凌晨早醒的主要因素之一。皮質醇是一種壓力荷爾蒙，正常情況下會在清晨逐漸上升，幫助人體自然醒來；但長期處於高壓或焦慮狀態時，皮質醇可能提前在凌晨三點左右升高，刺激神經系統，使人從睡眠中醒來。 美國國立衛生研究院（NIH）相關研究顯示，夜間皮質醇濃度過高，會使大腦過度警覺，增加夜醒的機率。 焦慮與荷爾蒙失衡，腎上腺素突升除了皮質醇外，腎上腺素也是影響夜間醒來的重要因素。當焦慮在睡眠中啟動「戰或逃」反應時，腎上腺素突然分泌，可能讓人瞬間清醒。 醫師指出，甲狀腺功能異常、腎上腺疾病，或處於圍更年期、更年期的女性，更容易出現這類情況。哈佛醫學院研究也發現，雌激素與常春月刊 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝！享壽69歲 生前露面「門牙全掉光」
【緯來新聞網】南韓資深舞台劇演員尹錫花（윤석화），曾因出演《上流戰爭3》而備受矚目。2022年，她在緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
不是香腸、火腿！台大醫：速食店「2物」是致癌的加工肉品
現代醫學已證實，慢性發炎是疾病、癌症的根源。醫師李建璋表示，哈佛大學在進行一項20年的研究後發現，5款食物會導致慢性發炎，包括油炸食物、精緻穀物、含糖飲料、豬油、加工肉品。他特別提醒，加工肉品除了常聽聞的香腸、火腿外，炸雞塊的雞塊、漢堡肉，都添加人工防腐劑、軟化劑。所以，民眾少碰這食用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
大家超愛6毒蔬菜流入市場 北市要求下架
大家超愛6毒蔬菜流入市場 北市要求下架EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 34
別再誤會雞蛋與海鮮！醫師點名：真正的高膽固醇食物是「它」
不少人為了控制自身血脂，會刻意避開高膽固醇的食物，例如海鮮、雞蛋等，但其實豬五花、牛肉等食物更容易導致膽固醇上升。醫師教民眾運用「升膽固醇指數」，破解飲食迷思，選對飲食上的蛋白質來源，才能幫助自己的身健康2.0 ・ 9 小時前 ・ 3
他得腎臟癌！靠「3招」排身體毒素 醫師認：不是奇蹟
營養功能醫學醫師劉博仁指出，「永遠化學物質（PFAS）」可能從防水防油餐具、刮傷的不沾鍋中攝取，長期累積讓肝腎受損。有位腎臟病患者體內PFAS數值偏高，在聽從建議減少PFAS源頭、調整飲食飲水、保護肝腎功能後，約過一年多，他體內PFAS數值有所下降。劉博仁認為，該患者的案例並不是「短期奇蹟」，而是長期累積下來的成果，排毒不會馬上見效，但可以慢慢下降。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 38
香油和麻油差在哪？營養師1秒破解 選錯恐害身體發炎
天氣冷颼颼，蓉媽咪營養師健康寶典分享，特別準備「麻油煎蛋＋薑汁花生湯圓+香鬆飯糰」給孩子們當早餐，沒想到大獲好評。但就有人好奇問：「麻油會不會太燥啦？」、「香油、麻油一樣嗎？」 香油vs麻油到底差在哪？ ．香油（一般以白芝麻油調和其他油品）香氣淡、顏色淺，可用來增添香氣、提味。市面上的香油為了降低成本，會加入其他油，如大豆油或其他油來調和以降低成本。大豆油的「Omega-6脂肪酸」含量高，攝取過量容易造成身體發炎。成分挑選「純白芝麻油」最佳，若想買調和的香油，建議仔細查看營養成分再決定是否購買。．純麻油（黑芝麻油）黑芝麻壓榨出來的油品，香氣濃郁、油質更穩定。非常適合爆薑、煎蛋、燉湯，是麻油雞的靈魂味道！ 純麻油其實很營養？ 中醫的觀點指出，麻油性味甘平，有潤燥滑腸、滋養肝腎的功效。適合體質虛弱者滋補，也可用於緩解落髮、失眠或便秘等症狀。 吃麻油容易燥熱？ 因為麻油常搭配「老薑」與「米酒」吃，老薑與米酒屬性偏熱，故麻油容易給人有溫補、燥熱的觀感。 麻油的營養價值？ 1、脂肪酸組成符合人體營養需求，同時含單元不飽和脂肪酸（如油酸）與多元不飽和脂肪酸油酸（如：亞麻油酸、次亞麻油酸）。 ．油酸常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
39歲華航林依晨要生了！倒數卸貨曬9個月「巨大孕肚」 真實狀態曝
前空姐趙筱葳（Ivy）有「華航林依晨」2016年曾和「醫界王陽明」賴弘國有過一段半年的短命婚，去年梅開二度，今年7月5日驚喜宣布夫妻倆終於迎來期盼已久的寶寶，性別是男生，昨（18）日她公開一系列「卸貨前」的絕美孕婦寫真，9月孕肚曝光。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 14
黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰 不敢出門：被指指點點
歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 215
王大陸看好了！22歲劉子銓「守法當兵」拒成偽造病歷逃兵仔
王大陸看好了！22歲劉子銓「守法當兵」拒成偽造病歷逃兵仔EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 11
「這2時候」別立刻喝咖啡！專家示警 小心愈喝愈虛、還可能貧血
很多人每天早上、工作空檔，甚至飯後，都會不自覺地來一杯咖啡。韋恩的食農生活指出，咖啡常被認為有提神醒腦、抗氧化等健康好處，但其實「怎麼喝」很重要。如果飲用方式不當，反而可能影響鐵質吸收，增加「缺鐵性貧血」的風險。 阻礙鐵的吸收 關鍵元凶是「單寧」 中島由美醫師指出，關鍵在於咖啡中的「單寧」。單寧是一種多酚，入口會有澀感，具有抗氧化、緊實肌膚與預防慢性病的潛力，不只存在於咖啡，也常見於紅酒、茶與柿子中。然而，單寧會與食物中的鐵質結合，阻礙鐵的吸收，未被吸收的鐵質會直接排出體外。 缺鐵性貧血常見這些警訊 女性月經來潮更要注意 當鐵質不足時，可能出現頭痛、心悸、疲倦等不適。女性因為每月月經，更容易出現鐵質不足，若平時又經常喝咖啡，更需要留意飲用方式。醫師建議，為了不影響健康，每天咖啡攝取量以二到三杯為宜，避免過量，同時依自身狀況調整。 控制份量與時機 3個健康喝咖啡小訣竅 如果擔心貧血，但又很想享受咖啡，可以注意以下幾個重點： 第一、避免在餐前或餐後立刻喝咖啡：為了避免單寧影響鐵質吸收，建議與正餐錯開時間。特別是正在服用鐵劑的人，服藥前後三十分鐘內應避免喝咖啡，以免影響鐵劑效果。第二、選擇深常春月刊 ・ 7 小時前 ・ 1
12／21「冬至」到！4生肖需注意心血管疾病 養生與禁忌一次看
2025年「冬至」這半個月，健康要注意的生肖是屬牛、馬、羊、豬，注意飲食衛生，戒吃生冷油炸食物，避免病從口入。身體要慎防心臟、及血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患；不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部或身體流血受傷。 以下提供食、衣、住...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 發起對話
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 20
陪雇主看診意外救命！55歲移工腹痛腿腫 竟揪出致命「隱形癌王」
台中市一名55歲外籍女性移工，近一週來反覆出現左下腹悶痛，雙腿也明顯腫脹，但因工作忙碌遲未就醫，近日陪同雇主前往長安醫院看診時，她順道掛號婦產科，原以為只是常見婦科不適，沒想到卻意外揭開一場攸關性命的重大疾病。婦產科醫師吳佩玲在問診時發現，患者不僅腹痛持續，腿部水腫也相當明顯，與一般婦科疾病表現不太自由時報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
跑步恐跑出大腸癌！醫示警「1類人」高風險 5致命原因曝
「跑步」是相當常見的運動項目，不少人更將其視為健康的象徵，甚至認為是預防癌症的黃金法則。然而，近期有研究指出，對於「極限耐力運動員」而言，長時間、高強度跑步，腸道的癌變風險可能反而越高。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 8
與郭碧婷結婚6年！向佐曝「偶像劇情節」種下緣分
與郭碧婷結婚6年！向佐曝「偶像劇情節」種下緣分EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 1