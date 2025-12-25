被封日版梁文傑！日本美女大臣「絕美婚紗照曝光」：早已嫁給國家
國際中心／黃韻璇報導
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。不過高市早苗在日本國內維持高民調，也連帶著幾位內閣官員都受到關注，其中人氣最高、被認為是隱藏王牌的是經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，經常在記者會中犀利回答記者提問的她，甚至被封為「日版梁文傑」，其背景也引發台灣網友熱議，身為美日混血的她擁有亮麗外表，過去選美穿婚紗的照片也曝光，不過對於自己的婚姻，她霸氣表示「我已經嫁給國家」。
日本高市早苗內閣上任已經一個多月了，一直保持著相當亮眼的民意支持，先前資深媒體人矢板明夫就透露，這份人氣並不只靠高市個人的魅力撐著。其中還有一個重要的原因，是內閣當中有一位存在感非常強、風格獨特的女性閣員「經濟安全保障大臣小野田紀美」。
矢板明夫分析，她的魅力不是傳統的那種，而是帶點生活感、率直、甚至有點「動漫人物感」的個性魅力。這種「政治人物的非政治感」，讓她成為高市內閣中最能吸引年輕選民的一張牌。記者會上她每次的回答都乾脆俐落、不拖泥帶水，完全不怕被追問，而且時常一句話就能讓記者啞口。像最近一次被問到安倍晉三槍擊案，記者問她「是否已經整理好情緒？」她冷冷地回道：「一生都不會整理好。」語氣平靜，語意卻強大到足以把全場的空氣都凍住。
今她才43歲的小野田紀美是美日混血，過去常被問到國籍、結婚等話題，她霸氣回答讓網友津津樂道，她說「我已經重申過很多次了，由於我是『已嫁給國家』的人，所以請不要再對我說些像是勸我婚外情（不倫）之類的話」，小野田紀美表示，無論被罵噁心還是腦袋有問題，她的這份心意都不會改變，強調三次元（現實人類）並非她的戀愛對象。
此外，她年輕時曾當過模特兒、補習班老是等，小野田紀美也分享出自己15年前穿婚紗照表演的照片，直言「婚紗這種東西，我以前因為工作和參加選美比賽，起碼穿過 100 次了，所以已經穿夠了」。
