被封演唱會天花板！蔡依林大巨蛋最終場落幕 親曝巡演下一站
華語天后蔡依林（Jolin）昨（1）日在台北大巨蛋舉行「PLEASURE世界巡迴演唱會」最終場，整場演唱會斥資9億打造，租估進帳5.6億，如今完美落幕，蔡依林也在慶功記者會上大方分享幕後細節，被問及3場是否唱不過癮，她則笑說：「有點！不過體感已經唱了五場了，因為彩排兩天」，同時也透露下一站將於3月從中國深圳正式起跑。
蔡依林演唱會一開場就祭出「慾望巨蟒」及「慶典公牛」，更直接站在巨蟒上環繞大巨蛋，場面十分震撼，被問及是否會有高度恐懼感，她笑說，第一次站上去就很開心，「沒有感覺到高，很喜歡靈蛇上下搖擺的感覺」，而談及此次演唱會最困難的地方，蔡依林則坦言自己介入最多的是音樂部分，但真正的難關是整體舞台調度，導演們必須克服整個道具的流暢走位、進場時間以及服裝的換場時間，各種環節都必須精準到位，十分需要大家一同配合。
蔡依林開場騎在巨蟒上的畫面十分震撼。（圖／凌時差提供）
對於外界盛讚演唱會規格堪稱「天花板等級」，蔡依林則將功勞歸給團隊，並感性表示：「以前我其實不太理解為什麼會喜歡這樣的歌、挑這樣的歌詞，直到真的站上舞台表演，才發現那是一個提供大家想像與幻想的世界。」被問及如此高規格是否讓後續攻進大巨蛋的歌手倍感壓力，她自信回應：「It’s my pleasure，我很榮幸能給別人一點壓力。」
蔡依林金紗造型被形容像柯南媽媽。（圖／凌時差提供）
此外，不少網友形容此次演唱會宛如「奧運開幕式」，蔡依林也直呼相當感動，並為創意與執行團隊感到驕傲，「因為大巨蛋這個場地。讓我們更有空間去發揮，以前在小巨蛋無法做的東西，所以觀眾可以感受到我們在每一個細節的設計。」她也笑說有看到網友的各種評論，像是「捷報沒有倒帶」、「螢幕保護城市的山丘」、「巨石強森」甚至《沙丘》反派角色，都讓她印象深刻。至於被形容某套造型像「柯南媽媽」，她先是笑說沒看過，得知實際模樣後也誇讚「滿美的」，反應十分逗趣。
