被封演唱會天花板 蔡依林一句話霸氣回應：It's my pleasure
被封演唱會天花板 蔡依林一句話霸氣回應：It's my pleasure
天后蔡依林（Jolin）一連3場在台北大巨蛋舉辦的《JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025–2026》，昨（1日）畫下圓滿句點。對於外界盛讚《PLEASURE》堪稱大巨蛋演唱會天花板。對此，蔡依林在慶功受訪時謙虛表示：「是不是天花板我不知道，但我們真的很認真，It’s my pleasure，我很榮幸可以給別人一點壓力。」
Jolin坦言，能為表演帶來不一樣的刺激與突破，一直是自己追求的目標，「我不知道別人怎麼看表演，但對我來說，表演是一件很神聖的事。我希望每一次踏上舞台，都能帶著被激活的感覺。」這樣的信念，也完整體現在《PLEASURE》」的舞台設計與演出細節中。
此次新巡演演唱會中，Jolin以巨型公牛震撼揭幕，接著搭乘巨蟒環場、登上「貪婪金豬」高歌，甚至還有飛馬繞場的壯觀橋段，舞台機關與視覺規模全面升級。她笑說自己其實最愛「蛇」，逗趣形容首次站上巨蟒時的感覺：「我很喜歡靈蛇上下搖擺的感覺，第一次站上去就很『咕溜』，雖然速度很快，但它越快我越開心，像在坐海盜船。」
談到彩排與正式演出中NG最多的道具，蔡依林直言並非「貪婪金豬」，她解釋：「豬應該是工作人員比較辛苦，因為是人工推的。」反而點名〈WOMAN’S WORK〉中的桌子最考驗運氣，「那個能完美完成真的非常需要一點運氣」。
也透露由於舞台機關與動線繁複，自己曾在走位時一度迷失方向，更自嘲說：「有一點暈臺的感覺，我就低頭看地上，是要到X、O、P還是H？下面其實有很多mark，因為不同舞蹈要到不同位置，真的會有『我人在哪裡』的感覺。」
看更多 CTWANT 文章
曹西平猝逝遭疑「才一天冒屍斑不尋常」 殯葬業、醫師發聲打臉
交往7年遲不結婚！「父親剛過世」男友突提婚事 她一問原因氣炸分手
AOA前成員珉娥元旦輕生獲救！痛揭童年遭暴力性侵、出道後長期霸凌
其他人也在看
蔡依林演唱會後受訪（1） (圖)
華語歌后蔡依林（圖）在台北大巨蛋舉辦PLEASURE巡迴演唱會台北場次，1日結束演出後出面接受媒體聯訪，分享這次在大巨蛋開唱心情。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蔡依林演唱會後受訪（2） (圖)
歌后蔡依林在台北大巨蛋連續3晚舉辦PLEASURE世界巡迴演唱會台北場，從2025年一路唱到2026年第一天，1日演出結束後她開心現身受訪，分享演出心路歷程。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蔡依林邀粉絲一起衝進大巨蛋「真實原因曝光」自嘲腦袋秀斗 把2025講成2024
蔡依林1月1日帶著「PLEASURE」在台北大巨蛋續唱第三場，她在演唱抒情歌前，先是自嘲「昨天在台上不小心把2025年講成2024了」，她自爆自己腦袋有點秀斗，但不是只有她，開場的時候她的朋友看到公牛，直接大叫說「好大一隻大象」，讓她覺得很好笑。她也表示昨天講完之後，就在想自己在講什麼，問大家「你們會有這樣子的狀況嗎？腦筋有點秀斗的時候」。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 1
演唱會落幕！蔡依林一下台就做了這件事 還想衝回家躺平
蔡依林《PLEASURE》大巨蛋三場演唱會順利落幕，工作一結束，她一度忘了要開記者會，一心只想趕快衝回家休息，不過她自曝在連日演出後，她一下台就預約了SPA療程，打算好好放鬆。而演唱會口碑發酵，讚她是演唱會天花板，蔡依林謙虛說：「是不是天花板？我不知道，我們真的很認真，It‘s my pleasure， 我很榮幸可以給別人一點壓力。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
「台灣有事」中日關係難回頭？路透：北京擬「加速拉攏南韓」
南韓總統李在明4日將訪問中國大陸，中方將以國是訪問規格接待，《路透社》引述分析人士表示，此舉正值中日因「台灣有事」關係緊張，北京有意強化與南韓雙邊關係，並在外交與經濟層面加深合作。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
蔡依林出動金豬豪撒3600萬! 演唱會精彩細節全曝光
生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導天后JOLIN蔡依林，一連三天在大巨蛋的演唱會，昨天落幕，回顧演唱會每個章節都有驚喜，先來看到她出動斥資3600萬打造的"貪婪金豬"，在演唱會狂撒紙鈔，讓全場歌迷瘋搶，從開場震撼全場的「慾望巨蟒」、第二篇章令人印象深刻的「禁忌之劍」、「貪婪金豬」處處暗藏巧思。民視 ・ 1 天前 ・ 2
圖輯》蔡依林魅惑大巨蛋 安可開腿薄紗美成這樣
華語天后「Jolin」蔡依林大巨蛋最新巡演順利落幕，她化身暗黑的「魔女莉莉絲」，她站在巨劍高呼：「我回來找你麻煩了，你開心嗎？」更站上「貪婪金豬」高喊「MONEY MONEY」，瘋狂撒錢嗨翻現場觀眾。Jolin首登台北大巨蛋，最終場她驚喜換上Valentino的訂製戰袍，化身「黑暗歌德風女伶」，全身自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
花3600萬造四噸重金豬！蔡依林演唱會到一半「紙鈔飛滿天」全場嗨翻
四季線上／陳軒泓 報導JOLIN 蔡依林連三天在大巨蛋舉辦演唱會，元旦當天帶領歌迷嗨翻台北最終場演出。而此次巡演中，每一個章節都配置一座極具象徵意義的巨型道具，為整體敘事畫龍點睛；...四季線上 ・ 1 天前 ・ 發起對話
再戰2028總統大選？柯文哲：2026該做的事做好再想以後的事
民眾黨前主席柯文哲言離辯論後開始復出，上週出席民眾黨主席黃國昌造勢上，斗大布條上印上黃國昌照片寫「新北我來」，柯文哲照片則寫著「台灣我顧」，引發聯想。柯文哲今（1/2）被問及對於2028總統大選想法，強調2026先過去再講吧，「我們先把2026該做的事做好，再想以後的。」太報 ・ 1 天前 ・ 3
許允樂二婚傳遇婆媳問題 她首回應：太冤枉了
張兆志前妻許允樂上月17日與小她6歲的李玉璽登記結婚，成為藝人李亞明的媳婦，兩人否認雙喜臨門，不久又爆出李玉璽的母親曾反對婚事，主因和生育問題有關，疑有婆媳問題。昨(1日)許允樂回應本來不想與之起舞，但覺得不實的言論對婆婆太冤枉，她澄清從自己還沒嫁到李家前就被疼到不行，更不可能遭逼生子的傳統八股觀念壓迫。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蔡依林慶功談加場吐真實心聲 官宣3月開唱地點曝光！
天后蔡依林（Jolin）去年12月30、31日及1月1日的3場台北大巨蛋演唱會圓滿落幕。她在舞台上所呈現氣勢磅礴的道具、舞台設計及全程3小時又唱又跳的表演，引發粉絲熱烈討論。她1日在慶功宴上受訪分享籌備階段遇到困難與艱辛，並宣布3月將前往深圳開唱，她下周10日將現身在台北大巨蛋舉辦韓國兩大音樂頒獎典禮之一的「金唱片頒獎典禮」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
演唱會天花板！蔡依林笑喊「 It's my pleasure」直言：很榮幸可以給別人一點壓力
蔡依林近日在台北大巨蛋完成「PLEASURE」三場演出，成功吸引12萬人進場，而她砸下9億台幣的製作成本，有巨型公牛、蟒蛇、貪婪金豬及七層樓高的愉悅之女等大型道具，將台北大巨蛋能呈現的演出推至另一個高峰，她開心表示「It’s my pleasure ，我很榮幸可以給別人一點壓力！」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 11
評「黃國昌健身」遭小草嗆！四叉貓神回「這句」全網讚
政治中心／綜合報導民眾黨主席黃國昌近期發布健身成果影片《明年，繼續練》，分享近一年的訓練畫面和心得，有不少網友質疑黃國昌是靠藥物、醫美變瘦，對此，網紅「四叉貓」劉宇也發文開酸「很難不懷疑有沒有打瘦瘦針」，貼文遭小草洗版用四叉貓的身材酸「畫面心酸」，四叉貓元旦這天回嗆「黃國昌這輩子選不上總統，還不是整天把賴清德掛在嘴邊」，獲大批網友狂讚邏輯滿分。民視 ・ 1 天前 ・ 4
招架不住！高捷遭逼問「大尺度私生活」冒冷汗
高捷在《嗨！營業中》第六季擔任小幫手，當 「銀幕硬漢」遇上總是吵鬧、話講不停的吳映潔（鬼鬼），也是招架不住。鬼鬼火力的對高捷進行「身家調查」，先是質疑的問：「怎麼那麼晚才來？」接著切入禁忌話題，從感情史一路問到大尺度，甚至脫口：「捷哥喜歡法式接吻嗎？」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
斥資9億！蔡依林大巨蛋演唱會被封「天花板」等級 曝加場可能性
天后蔡依林自2025年12月30日起，一連3天在大巨蛋舉辦耗資9億元打造的《PLEASURE》演唱會，被網友封為當今演唱會的「天花板」等級，網友甚至形容精采程度媲美「奧運開幕式」。蔡依林1日在慶功宴上展現幽默感，打趣笑說：「It's my pleasure！能給大家壓力是我的榮幸！」更感性表示，演出對她而言是神聖的，重點在於每一次踏上舞台都能感受到被「激活」的靈魂。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
「雲街」現蹤！粉專：強烈冷空氣正傾洩而下 18縣市低溫特報
全台急凍！今（2）日強烈大陸冷氣團強勢南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書貼出最新的衛星雲圖，指出海面上已出現大片整齊排列的「雲街」。粉專形容，強烈冷空氣正如同洪水般「傾洩而下」，這種冷平流雲系的出現，象徵冷空氣推進的速度極快且走向明確，網友紛紛留言感嘆：「光看雲圖就覺得發抖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
最冷恐下探8度！強烈冷氣團發威全面南下 最冷「這2天」時間點曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導強烈大陸冷氣團南下，冷空氣快速傾洩，全台明顯轉冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，首波強烈冷氣團已正式影響...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
冷氣團襲台！武陵農場蠟梅盛開 福壽山鴛鴦梅綻放
今日強烈冷氣團襲台，預料掀起一股追雪跟賞梅熱潮，武陵農場蠟梅本週進入盛開期，福壽山農場約500株梅樹也吐露芬芳，紅、粉、白梅花讓農場披上繽紛彩衣，在櫻花登場之前，成為大梨山地區賞花好去處。寒流報到，加上元旦並無連假，武陵農場住房率未客滿，仍吸引不少遊客上山賞花，武陵農場蠟梅主要集中在藤花園及茶莊一帶自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
五月天遭酸「為什麼一年到頭開演唱會」 主唱阿信霸氣反擊全場嗨翻
五月天今年在台中陪伴歌迷一起奔赴2026年，在2026年的第一刻陪伴歌迷一起看90秒的煙火。網路上有人質疑，為什麼五月天要一直開演唱會？阿信在演唱會上回應質疑「有人說為什麼五月天一年到頭開演唱會，寫歌一輩子、練樂器一輩子，不開演唱會在家打電動喔！」讓全場觀眾嗨翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 121