被封演唱會天花板 蔡依林一句話霸氣回應：It’s my pleasure

天后蔡依林（Jolin）一連3場在台北大巨蛋舉辦的《JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025–2026》，昨（1日）畫下圓滿句點。對於外界盛讚《PLEASURE》堪稱大巨蛋演唱會天花板。對此，蔡依林在慶功受訪時謙虛表示：「是不是天花板我不知道，但我們真的很認真，It’s my pleasure，我很榮幸可以給別人一點壓力。」

Jolin坦言，能為表演帶來不一樣的刺激與突破，一直是自己追求的目標，「我不知道別人怎麼看表演，但對我來說，表演是一件很神聖的事。我希望每一次踏上舞台，都能帶著被激活的感覺。」這樣的信念，也完整體現在《PLEASURE》」的舞台設計與演出細節中。

蔡依林表示自己登上巨蟒唱歌的感覺很像在坐海盜船。（圖／凌時差提供）

此次新巡演演唱會中，Jolin以巨型公牛震撼揭幕，接著搭乘巨蟒環場、登上「貪婪金豬」高歌，甚至還有飛馬繞場的壯觀橋段，舞台機關與視覺規模全面升級。她笑說自己其實最愛「蛇」，逗趣形容首次站上巨蟒時的感覺：「我很喜歡靈蛇上下搖擺的感覺，第一次站上去就很『咕溜』，雖然速度很快，但它越快我越開心，像在坐海盜船。」

談到彩排與正式演出中NG最多的道具，蔡依林直言並非「貪婪金豬」，她解釋：「豬應該是工作人員比較辛苦，因為是人工推的。」反而點名〈WOMAN’S WORK〉中的桌子最考驗運氣，「那個能完美完成真的非常需要一點運氣」。

蔡依林透露演唱會道具中，〈WOMAN’S WORK〉中的桌子最考驗運氣。（圖／凌時差提供）

也透露由於舞台機關與動線繁複，自己曾在走位時一度迷失方向，更自嘲說：「有一點暈臺的感覺，我就低頭看地上，是要到X、O、P還是H？下面其實有很多mark，因為不同舞蹈要到不同位置，真的會有『我人在哪裡』的感覺。」

