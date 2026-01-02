被封演唱會天花板 蔡依林一句話霸氣回應：It’s my pleasure
天后蔡依林（Jolin）一連3場在台北大巨蛋舉辦的《JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025–2026》，昨（1日）畫下圓滿句點。對於外界盛讚《PLEASURE》堪稱大巨蛋演唱會天花板。對此，蔡依林在慶功受訪時謙虛表示：「是不是天花板我不知道，但我們真的很認真，It’s my pleasure，我很榮幸可以給別人一點壓力。」
Jolin坦言，能為表演帶來不一樣的刺激與突破，一直是自己追求的目標，「我不知道別人怎麼看表演，但對我來說，表演是一件很神聖的事。我希望每一次踏上舞台，都能帶著被激活的感覺。」這樣的信念，也完整體現在《PLEASURE》」的舞台設計與演出細節中。
此次新巡演演唱會中，Jolin以巨型公牛震撼揭幕，接著搭乘巨蟒環場、登上「貪婪金豬」高歌，甚至還有飛馬繞場的壯觀橋段，舞台機關與視覺規模全面升級。她笑說自己其實最愛「蛇」，逗趣形容首次站上巨蟒時的感覺：「我很喜歡靈蛇上下搖擺的感覺，第一次站上去就很『咕溜』，雖然速度很快，但它越快我越開心，像在坐海盜船。」
談到彩排與正式演出中NG最多的道具，蔡依林直言並非「貪婪金豬」，她解釋：「豬應該是工作人員比較辛苦，因為是人工推的。」反而點名〈WOMAN’S WORK〉中的桌子最考驗運氣，「那個能完美完成真的非常需要一點運氣」。
也透露由於舞台機關與動線繁複，自己曾在走位時一度迷失方向，更自嘲說：「有一點暈臺的感覺，我就低頭看地上，是要到X、O、P還是H？下面其實有很多mark，因為不同舞蹈要到不同位置，真的會有『我人在哪裡』的感覺。」
看更多 CTWANT 文章
曹西平猝逝遭疑「才一天冒屍斑不尋常」 殯葬業、醫師發聲打臉
交往7年遲不結婚！「父親剛過世」男友突提婚事 她一問原因氣炸分手
AOA前成員珉娥元旦輕生獲救！痛揭童年遭暴力性侵、出道後長期霸凌
其他人也在看
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 13
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 82
邵雨薇跨年喝茫！醉倒吳慷仁懷裡 他超甜反應曝光⋯網喊：太閃了
邵雨薇與吳慷仁，愛情長跑9年依舊甜蜜、感情相當穩定。今（2）日凌晨，邵雨薇在社群平台 IG 分享跨年趣事，自嘲在跨年夜關鍵時刻「直接喝到斷片」，並曬出一張醉倒在吳慷仁懷裡的照片，瞬間閃瞎一票網友。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
歐陽娜娜中國跨年出包！「NG畫面流出」中國網友不忍開嗆：聽不下去
大提琴才女歐陽娜娜在2025年的最後一夜，以「歌手」身分驚艷全場，當晚她在江蘇衛視跨年晚會上，搭檔大陸人氣歌手黃子弘凡，兩人在浪漫的玫瑰花車中甜蜜合唱《我的愛沒前奏》。不過網友驚見直播時「歌詞跟不上」，無情留言「聽不下去了」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 14
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 10 小時前 ・ 10
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 2 天前 ・ 20
台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應
2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
金智媛相隔十年短髮回歸！新劇化身天才女醫，幹練造型美翻天！
金智媛為了新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》換上帥氣短髮造型，此劇改編自2012年的日劇《派遣女醫X》，故事以「只用實力說話」的天才外科女醫桂秀晶為核心人物，她不屬於任何體制、不接受權力收編，只相信手術刀與技術本身。在這個醫療行為被金錢與權勢操控的時代，她像是一...styletc ・ 2 小時前 ・ 5
去年突請辭18年政論節目！劉寶傑遭爆回歸主持 「驚人新動向」曝光
資深媒體人劉寶傑今年初拋出震撼彈告別主持近18年的政論節目，不少曾與他合作的來賓都發文表達不捨。如今事隔一年，傳出他即將回鍋該電視台開財經節目，時間預計年後３月，據悉是電視台為了選舉鋪路。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 71
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守
實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 22 小時前 ・ 4
超狂！砸9億大巨蛋開唱完美落幕 蔡依林親曝「加場可能性」
生活中心／李世宸、曾宸洛、SNG 台北報導天后Jolin蔡依林唱完三場大巨蛋，耗資9億的表演完美畫下句點，原本健康有如「巧虎」的Jolin，坦言睡眠時間有點混亂，現在則想馬上預約SPA療程，至於接下來去哪裡開唱？蔡依林只說，看哪裡塞得下這麼多觀眾。民視 ・ 6 小時前 ・ 6
資深女星宣布升格當阿嬤「2個兒子差不到十天」 三人真實關係曝光了
藝人況明潔近日在社群平台分享與連晨翔、陳奕相約見面的合照，三人因戲結緣、戲外續前緣，互動溫馨熱絡。況明潔也在貼文中提到，老公麥可全程相伴，而連晨翔更是她人生中第一位正式收下的乾兒子，緣分之深讓她直呼「真的很難說清楚」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
演唱會天花板！蔡依林大巨蛋開唱挑戰極限難超越 自豪「It’s my pleasure」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導JOLIN蔡依林從去年的12月30日日起一連三天，在台北大巨蛋舉行「國泰世華銀行JOLIN蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會TAIPEI2025-...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
最強跨年哪場？阿妹坐鎮網推「免費聽到爽」嗨翻28萬人直接封神全台跪了
跨年夜剛落幕正式邁入2026，全台跨年表演話題仍持續延燒，其中最被網友一面倒推爆的，莫過於由「妹神」張惠妹擔任總導演的「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」晚會。這場被網友狂讚為「免費聽到爽」、「一個台東幹翻全台」的跨年舞台，不僅在線上直播創下最高峰超過28萬人同時觀看的驚人數字，現場更湧入逾10萬人，堪稱2025年最強跨年晚會，2026年最震撼的開年畫面之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
瓊瑤翩然離世1年！《還珠格格》跨年突曝喜訊：紅塵作伴活得瀟瀟灑灑
瓊瑤翩然離世1年！《還珠格格》跨年突曝喜訊：紅塵作伴活得瀟瀟灑灑EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
李玉璽母傳急抱孫「擔心許允樂38歲生不出來」 對話截圖直接打臉
許允樂與李玉璽去年12月中宣布結婚，由於2人從認愛到結婚短短不到一年時間，不少人猜想是否女方已有身孕，不過消息遭男方間接否認。近期更是傳出這門婚事，曾被李玉璽的家人反對，對此，許允樂也親自回應傳聞，還曬出與李媽媽的對話紀錄，打臉謠傳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 分鐘前 ・ 發起對話
《戲說》女星宣布結婚！喜曬中式婚紗美照：成為更完整的自己
8點檔女星許鈞鈞以《戲說台灣》、《願望》等劇打開知名度，沒想到才剛迎接新年，她就拋出結婚震撼彈，感性提到選擇牽起一雙手，「不是因為完美，而是篤定」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
大安森林公園擠爆民眾「邊哭邊跨年」！楊貴媚大雨中陪哭 活動紅上CNN
蔡明亮導演代表作、國片《愛情萬歲》中，楊貴媚在大安森林公園長椅上長達7分鐘的痛哭場面，被影迷封為台灣影史最經典鏡頭之一。為致敬這場名場面，「大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動自2023年底發起以來，年年吸引影迷朝聖，今年邁入第三屆，跨年夜再度號召民眾一起從2025年哭到2026年。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
陳大天、劉樸結婚了！ 甜曬「一家三口合照」曝婚禮計畫
陳大天與劉樸結婚了！兩人於2026年元旦共同宣布，已於12月29日登記結婚：「從今天開始我們就是陳太太&劉先生了。」並抱著兩人的毛小孩蝦米一同入鏡，幸福模樣令人稱羨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 4