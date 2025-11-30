被封蔡依林接班人！連穎火辣現身自曝尺度「不敢露腳指」 現場秀腰線頂寶特瓶
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導
HUR+ 成員連穎 ERIN 將於12月3日推出個人Solo EP《EZ》，今（30）日舉辦全媒體發片簽售會，現場擠滿鏡頭與粉絲，只為一睹這位「獵豹系唱跳新星」正式回歸主場。連穎一登場便帶來新曲〈Na$hley ADDachi〉（台語：那系里ㄟ待記）火辣又性感，隨後與團員香蘭一同演場EP內唯一抒情歌。而首度以個人身分發行EP的連穎坦言，自己壓力大到失眠了一個月，同時也擔心簽唱會可能會「空空的」，所以近期不斷在社群分享，希望讓更多粉絲知道。
由於過去都是團體一起行動，被問到這次發行EP團員是否有給予鼓勵，連穎也透露，除了今天幫忙主持簽唱會的團員C.Holly還有一起合唱的香蘭外，其他成員也有透過私訊給予鼓勵。對於團體近期不斷有成員發行單曲，未來是否以「單飛不解散」的形式進行，她則否認，並表示因為她們已經出道5年了，「老闆覺得是時候可以讓大家各自試試看自己適合的風格，看自己還可以做什麼，比如說演戲，然後有些人可能走model之類的。」最後強調：「團體一定還是在的。」
簽唱會上連穎以紅色火辣戰服登場，被問到自己的尺度到哪，她坦言，自己除了三點不露之外，也不能露腳指頭，隨後提到連平時穿拖鞋也都會穿襪子，至於原因她只說可能是因為沒有安全感，但未來若做腳指甲的美甲或許就可以露了。接著，她表示，其實每位成員都有各自的「自信部位」，自己的話則是鎖骨、肩膀還有腰，「我覺得這可能不知道是天生，還是因為我小時候學芭蕾，所以我的腰就很軟，在跳舞的的時候，那個曲線就會比較明顯一點。」而她也在現場擺出幾個展現腰線的Pose，接著在腰上放著寶特瓶擺拍，讓她忍不住笑說：「怎麼會變成這樣。」
此外，這次連穎發行EP勁歌熱舞的形象，也被網友封為「蔡依林的接班人」對此，她坦言，非常開心及榮幸，「因為蔡依林真的是我從小到大的偶像，小時候看到花蝴蝶，就覺得我也要成為跟她一樣的唱跳歌手，所以我一開始看到我的名字，跟她的名字擺在一起時，我是開心的。」更透露自己有買《花蝴蝶》的專輯，更為了偶像去唸了輔仁大學。
不過，當連穎發現網路上開始有了不同的聲音，她才漸漸感受到這個稱號帶給她的壓力。面對負評或攻擊，她表示，自己不太會走心，「我覺得那個是他的課題，他今天留這個言，可能當天心情不好，或者是他生活過得很不順遂，所以他把氣放在我身上，如果我真的，因為他的一句話就是內耗的話，我覺得很不值得，又很浪費時間。」而唯一會讓她在意的是，針對她表演的評論，「如果有人說我表演得不是很好，我就會覺得，那我要更努力，會反省自己。」
而連穎除了被說是「蔡依林接班人」外，當媽媽看到自己的「鑽石銀管頭」造型時也說：「你像崔苔菁！」連穎透露，自己因此特意去搜尋崔苔菁，「因為我媽講了，我才想說真的假的，因為這個東西很前衛，結果我發現她真的走的很前面，所以我對她的第一印象就是那張照片，然後我後來就去滑了一些她的資料，就覺得，哇！她在當時算是很大膽的。」
